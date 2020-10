Aluminé: «Cada día estoy un poquito mejor»

Al saludar a todos desde Pilar, provincia de Buenos Aires, Aluminé Sbodio contó como transita su proceso de recuperación y que espera con expectativas el primer chequeo integral previsto para este lunes. «Tengo ganas de verlos a todos, pero faltan unos días», contó.

La protagonista de la movida solidaria más importante de los últimos años en la ciudad agradeció el apoyo a todos, contó que no fue fácil el proceso post operatorio ni en la clínica ni en el hotel donde hoy se encuentra.

Desde la movida «Todos por Aluminé» conversaron por redes sociales con Aluminé Sbodio este sábado a la noche, ella estaba en la cama, siempre con una sonrisa y en diálogo con Daiana Ortiz, brindó algunos conceptos que vamos a repasar a modo de entrevista.

«Cada día estoy un poquito mejor, las noches se complican un poco, pero los médicos me ven bien» dijo Aluminé quien recordó que «la operación fue larga, duró siete horas y el post operatorio en los primeros tres días fue muy difícil».

«Todos los días viene una enfermera a inyectarme y este lunes será mi primer control post operatorio en el sanatorio y ahí voy a tener un poco más de información» sobre como continuará el tratamiento.

«Hay días que me levanto con dolor y hay que buscarle la vuelta, y arrancar, hacer cosas que me gustan y seguir para adelanta; pasan los días y el dolor disminuye. De a poco vuelvo a retomar mi rutina y eso me pone bien», contó.

«Estoy en Pilar, provincia de Buenos Aires, estoy parando en un lugar a una cuadra y media del hospital que es lo que nos recomendaron ellos para estar cerca» contó.

«En principio este proceso iba a durar entre 10 y 15 días después de la operación y ahora depende de cómo me ven el lunes; ahí me van a dar más información sobre los próximos pasos» contó ‘Alu’, como la llaman sus amigas.

Una mano a Facu Nessier

«Quisiera colaborar con todos los casos, porque ahora se escucha hablar más, pero el de Facu por su enfermedad y su edad me llegó mucho, charlamos con las chicas, con Majo y Pauli, que así como recibo tanto tengo que hacer lo mismo con el resto, así que vamos a colaborar un poquito con él también» contó minutos antes del sorteo de una importante cantidad de electrodomésticos.

«Un montón de personas me escriben porque están mal y les gusta mi voluntad y empuje, para mí eso es impagable, es espectacular, también les agradezco el trabajo y el apoyo de todos. Yo también tengo ganas de verlos a todos, falta poco» cerró Aluminé en la noche del sábado.

Luego se realizó el sorteo de los diferentes premios lanzados en la rifa especial que fue sorteada en vivo. Aquí el listado de ganadores de los mismos: