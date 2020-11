Alonso: “No se puede pensar un sistema productivo si el único plan del gobierno es cobrar impuestos”

El presidente de Sociedad Rural Las Colonias, Diego Alonso, apuntó duramente contra los legisladores nacionales por Santa Fe que votaron el impuesto a las grandes fortunas.

En diálogo con EDXD, Alonso cuestionó que “es otro impuesto más sobre una carga impositiva ya agobiante, que afectará a muchos productores” y criticó que “los diputados de la provincia de Santa Fe, sobre todo los justicialistas, apoyen un impuesto que afecta a los productores de la provincia y que no es coparticipable, que no vendrá un solo peso a Santa Fe y están haciendo mal las cosas”.

“Solo cobran impuestos y de la racionalización del Estado no se habla, no hay miras de bajar el gasto público de ningún tipo. Estas cosas son bajones y hay mucha movida con la inconstitucionalidad del impuesto”, planteó.

“Estas cosas no tienen que ocurrir. Ayer escuché a alguien decir que cuando el Partido Justicialista habla de institucionalidad es porque va a hacer algo inconstitucional, y creo que estamos viendo una muestra”, analizó.

Sostuvo que “el esfuerzo no es compartido, no se puede pensar en un sistema productivo cuando el único plan que tiene el gobierno es cobrar impuestos”. “Hay que dar una vuelta de tuerca y los senadores y diputados nacionales por Santa Fe deberían estar más mirando a lo que ocurre en su provincia. Viven una realidad totalmente distinta y con esto de la pandemia creen que tienen autorización o vía libre para hacer lo que se les ocurra y esto no es así. Un país no se construye solo poniendo impuestos, hay que pensar otras cuestiones porque esto ya fracasó en años anteriores y volverá a fracasar si no se hacen cosas distintas”, analizó.

En otro orden de cosas, apuntó que “si bien hubo lluvias recientes, después de cinco o 10 días de la lluvia comienza a verse la seca en el campo porque no hay abundancia agua en los perfiles, pero sí hubo un alivio temporario”.