Alonso: “Sin plan es muy difícil que el sector vaya hacia adelante”

El vicepresidente de Sociedad Rural Las Colonias, Diego Alonso, se refirió a la actualidad del sector en relación a la problemática de la rentabilidad, las pérdidas por la sequía y la preocupación por la falta de inversión hídrica ante los pronósticos de La Niña.

En diálogo con la CSC Radio, Alonso señaló que el tercer Seminario Internacional de Lechería que se realizará el 30 de junio próximo en la Sociedad Rural de Rafaela “será el primero presencial porque esto comenzó en la época de pandemia y es totalmente libre y gratuito”. Resaltó que “además la temática es muy interesante para la zona y para la Región Centro del país, porque versará en parte sobre producción pero también en parte sobre comercialización de leche, y la actualidad de cómo está el mercado lácteo en el mundo”.

Consultado por la actualidad del sector en relación a los costos y los precios, el dirigente mencionó que “la gente está contenta porque el precio se actualiza mes a mes y viene peleándola un poco mejor que las otras actividades porque tienen algo de estabilidad en cuanto al precio de la leche, pero eso no quiere decir que haya rentabilidad”. “Hay algo de buena onda porque el precio se actualiza y no queda atrasado, pero los costos subieron enormemente y la alimentación de las vacas lecheras es muy difícil en este momento. Si bien las lluvias solucionan parte del problema porque generó pasto, pero lo perdido está perdido y la posibilidad de hacer maíz de primera y de segunda para hacer el silo, que es lo que rellena a las vacas, no la tenemos. El silo de maíz es el ingrediente más importante de la dieta de los tambos de toda la zona, es el que más consume la vaca lechera, y al no tenerlo se aumentan los costos terriblemente, porque hay que seguir comprando rollos y mega-fardos para alimentar a las vacas”, explicitó.

“Es una actividad que genera muchísimo en el Departamento Las Colonias y Castellanos pero lamentablemente pasó un gobierno sin pena ni gloria con el cual ni siquiera se habló del tema lechería; no hay un plan lechero provincial ni un plan lechero nacional y así es muy difícil que el sector vaya hacia adelante”, cuestionó.

En consonancia con ello, se refirió al informe de la Bolsa de Cereales que indica una caída en la producción de pasturas y comentó que “el primer trimestre fue fatal por la sequía y la gente del campo llegó a no tener adónde darle de comer a las vacas. De todos modos en la zona centro está mejorando muchísimo la situación porque llovió en los últimos meses y se fue recuperando el perfil, hay quienes pudieron sembrar pasturas y está rebrotando pero lo perdido se perdió, y eso cuesta en el bolsillo todos los días”.

Consultado por la cuestión hídrica ante los pronósticos de lluvias extremas con la llegada de La Niña, advirtió que las autoridades “no han tomado previsiones” y opinó que “el trabajo empieza por un plan director de agua, que no hay en la provincia, así como no hay una ley reglamentada de agua, y por el contrario lo que se pretende hacer son cosas que perjudican a los comités de cuenca”.

“Los comité de cuenca están sin un plan director y no hay una visión de la provincia de Santa Fe que integra a todos los comités de cuenca y tampoco hay una inversión de la provincia, porque los comités de cuenca recaudan del esfuerzo del productor y pueden solamente mantener lo que hay, pero lo que se necesita es un plan director y después hacer las grandes obras. Cuando haya un exceso de agua, no será culpa de los comités de cuenca”, alertó.