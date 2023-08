Alonso: “No hay un plan de gobierno, hay manotazos recaudatorios”

El vicepresidente de la Sociedad Rural Las Colonias, Diego Alonso, analizó la realidad de la economía y la producción tras el escenario electoral que dejaron las PASO de este domingo.

En diálogo con la CSC Radio, Alonso sostuvo que “estos incrementos exportadores o fomentos a la exportación, como se quieren llamar el dólar soja 1, 2, 3, ahora el 4 o dólar maíz son manotazos que tiró el gobierno y no es un plan del gobierno para producir más”. “Esto afecta mucho a los productores, es un movimiento de gobierno, ni siquiera es un programa, para recaudar y para cumplir con las metas fiscales que les impone el Fondo Monetario Internacional. En realidad el programa de Argentina debiera ser tener un Banco Central con reservas y una moneda fuerte, que si uno lo analiza es lo que dice (Javier) Milei y por eso gana”, refirió.

“Yendo al trasfondo de la elección del domingo, Milei captura los votos de la gente que piensa un poco y coincide en que el país tiene que ser como dice este señor, y no como dice (Sergio) Massa que hace una cosa y dice otra, porque plantea un incremento exportador pero tienen el dólar bajo entonces hace un programa que dura un mes para recaudar un poco y cuando termina recaudan 2.200 millones de dólares pero el banco central sigue teniendo reservas negativas. Entonces esa plata se va a financiar la joda del déficit fiscal, la joda de Aerolíneas Argentina, todos los planes sociales y la repartija de playa y no sabemos si no financia también la corrupción. Esto no es un programa de gobierno, son manotazos recaudatorios para cumplir y seguir financiado el desastre que está haciendo con la economía este gobierno”, analizó.

Consultado por la perspectiva para la cosecha de trigo, indicó que “el trigo está muy lindo en este momento pero tiene que llover, porque la sequía no se cortó ya que solo hubo unos chaparrones que aliviaron y el suelo no tiene reserva de agua. Dependemos del agua de lluvia y ojalá llueva y que la cosecha venga bien porque los productores agrícolas tuvieron magrísimos resultados, con cuentas en rojo, y lamentablemente con la soja y el maíz pasado no se pudo obtener la cantidad necesaria”.

“Para el centro norte de la provincia el trigo no es una producción que vaya muy bien y los rendimientos no son tan altos. Los rindes que se esperan son de unos 25, 28, 30 quintales, pero con una limitante. El Departamento Las Colonias tiene una esperanza en el trigo y en la producción láctea pero lamentablemente estamos esperando que llueva”, acotó.

Por otra parte, en cuanto a la ganadería, Alonso sostuvo que “tendrá precios que se irán afirmando porque va a faltar la hacienda gorda. La vaca de tambo está teniendo un precio firme porque puede venderse a China y le permite a los productores hacerse de algunos pesos cuando vende esas vacas que ya no sirven para el tambo. De todos modos, hay menos oferta porque durante febrero, marzo y abril como consecuencia de la sequía sacaron muchas vacas de los campos porque no tenían para comer. Hoy el norte de Santa Fe sigue en la misma situación que estaba en enero y febrero, solo que con el frio no creció el pasto, y siguen repartiendo agua los bomberos de los pueblos. Para la ganadería si bien los precios acompañan un poco más, la situación es bastante complicada especialmente en 9 de Julio, Vera y Obligado”.