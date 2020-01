Alonso: “Los ingresos brutos son las retenciones de la provincia y no paran de ahogar al campo”

“La gente que tributa hace el esfuerzo y hoy otra vez se aumentan los impuestos para paliar el déficit fiscal pero mientras tanto el Estado no es eficiente: no tenemos una educación ni seguridad como corresponden, una infraestructura de caminos rurales y rutas. Con un Estado eficiente se pagarían los impuestos con más contento y alguna vez tiene que cambiar la forma de relación entre el Estado y el contribuyente”, analizó.

Afirmó que “es un tema grave que va a traer mucha cola y espero que se pueda solucionar, aunque no veo de parte del gobierno nacional ningún anuncio que pueda ayudar en este tema”. No obstante, dijo que “están buscando inversores o empresas para asociar y poder solucionar un poco el tema”.