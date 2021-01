Alonso: “La tasa rural no alcanza para el mantenimiento de los caminos”

El presidente de la Sociedad Rural Las Colonias, Diego Alonso, dijo que hay un trabajo pendiente en ese sentido, pero valoró el diálogo mantenido con autoridades municipales respecto de la suba de impuestos.

En diálogo con la CSC Radio, Alonso destacó que “en una reunión con el Ejecutivo municipal las autoridades dieron las explicaciones de por qué no se puede dar una postergación en la aplicación de las nuevas tasas” y mencionó como “positivo” que se haya dado una respuesta.

Explicó que Sociedad Rural Las Colonias adhirió al pedido de la Unión de Comerciantes Esperancinos (UCoEs) “por una cuestión de solidaridad y tener afinidad con todas las instituciones que tienen que ver con el comercio y la industria”.

Sobre los motivos esgrimidos por el municipio para rechazar el pedido, mencionó que “desde enero aumentan los sueldos a pagar, aumenta el combustible para los vehículos, con eso aumentan los costos de la recolección de basura, y tantas otras cuestiones que hacen imposible aplicar una rebaja o una postergación de las tasas”. Cabe recordar que “en febrero las tasas ya salen con el aumento como estaba previsto”.

De todos modos, valoró que “el gobierno municipal reconoce que hay empresas que no han podido trabajar y todavía no se han podido acomodar por las prohibiciones que tienen ciertas actividades por la pandemia como los peloteros, organizadores de eventos, servicios de catering y tantos más a quienes no se les aplicará el incremento”.

“Habrá puntos de estudio para cada caso por eso quienes no puedan pagar las tasas del Derecho de Registro de Inspección, Uso de espacio público y otras tasas, deberán acercarse a Promoción Social para analizar la situación”, explicitó.

Por otra parte, Alonso mencionó que en cuanto a la tasa rural “no alcanza para prestar el servicio del mantenimiento de los caminos, por lo cual hay un trabajo pendiente en ese sentido y comenzar a hacer un plan de mantenimiento conjunto, con la idea de conformar un Consorcio Caminero para el distrito Esperanza”.