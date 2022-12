Alonso: “La situación del campo en la provincia de Santa Fe es muy complicada”

El vicepresidente de Sociedad Rural Las Colonias, Diego Alonso, se refirió a las consecuencias que provoca la sequía y el extremo calor en el sector productivo de la provincia.

En diálogo con la CSC Radio, Alonso comentó que “la emergencia es tremenda, la emergencia es de lluvia que se necesita urgentemente y que empiece a normalizarse el clima en la provincia, porque son catastróficas las imágenes del río Salado a la altura de Tostado seco, algo que no se había visto nunca en la historia”.

En ese sentido, dijo que “el estado de los cultivos hoy es de la soja con un atrasado de siembra que casi el 90% en la provincia no está sembrada, el maíz que hay es muy poco y peligra a futuro la producción de tambos, feedlots, pollos, huevos, cerdo, porque el maíz es el insumo básico de estas producciones”.

Ante eso, planteó que “hay que ir pensando en un sistema distinto al de la emergencia, de ayuda a los productores, de volver a charlar sobre el sistema productivo por ejemplo si hubiera sistemas de riego esto podría mitigarse”. “Más allá de la declaración de emergencia que viene bien, no tiene demasiados beneficios para los productores y la situación real del campo hoy en la provincia de Santa Fe es muy complicada”, resumió.

Agregó que “por lo general, el ganado debe comer lo que el campo le ofrece y eso este año estará agravado porque le ofrece el campo es mucho menos debido a la sequía, las cañadas no tienen agua ni ese verdor normal para el pastoreo; los campos de monte hoy no tienen el verdor, están todos secos; el Salado está completamente seco en cercanías de Tostado, todo esto con el porcentaje de preñez habrá menos terneros en la provincia y eso lleva a facturar mucho menos porque en 2024 y 2025 habrá menos novillos y menos madres; hay lugares donde las vacas se están muriendo porque se secaron las napas y los molinos no sacan agua”.

“Es una preocupación de todo el sector productivo lo que puede pasar a futuro con la gravedad de la sequía. Eso sumado a los excesos de calor como la semana pasada provoca mortandad de hacienda, bajos índices reproductivos en los tambos, repetición de celos, falta de preñez, menos producción de leche, etc. Por eso hay que tomar muchas medidas, los productores tienen que estar muy atentos al bienestar animal y toda esta situación climática no es gratis, esto nos va a pasar factura y el año que viene lo vamos a sentir en el bolsillo los productores, la región y la provincia de Santa Fe porque habrá mucha menos actividad económica”, concluyó.