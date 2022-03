Alonso: “Hay un panorama muy sombrío para la producción agropecuaria”

El presidente de la Sociedad Rural Las Colonias, Diego Alonso, se refirió a la realidad del sector ante la cuestión de las retenciones, la sequía y las consecuencias que traerá la guerra de Rusia y Ucrania. Además adelantó que la nueva edición de la Vidriera Genética está prevista para el viernes 8 de abril.

En dialogo con a CSC Radio, Alonso confirmó que “desde el 15 de diciembre cuando el Congreso no aprobó el Presupuesto que renovaba los derechos de exportación, consideramos que esos derechos han caducado y que el cobro hoy de retención a las exportaciones de cualquier tipo están fuera de ley”.

“Soy un poco optimista con el tema porque es así pero llevarlo a la práctica es difícil porque no solo hablamos de exportaciones de granos crudos como soja, trigo y maíz, sino también de maquinarias agrícolas, productos procesados, biodiesel. Es un tema muy jurídico y el planteo que se debe hacer es mucho más grande”, explicitó.

Comparó que “el tema es anacrónico; otros países no tienen estos derechos de exportación y los productores están cobrando los 625 dólares que hoy vale la soja directamente e incluso algunos cobran en billetes de dólar productos como los novillos” y afirmó que “el problema no son las retenciones, ni los productores ni es el precio internacional de los granos sino que el problema es el Estado y los gobiernos nacionales sucesivos que han distorsionando tanto la realidad de costos y de manejo de los fondos públicos que necesitan con un gran déficit fiscal cobrar impuestos monstruosos e impidiendo que la sociedad se desarrolle con los niveles en que debería”.

“En Argentina todos pagamos el pato, estamos manteniendo a un Estado pesadísimo y así el país no tiene posibilidades de crecer con este tipo de gobernantes que toman estas decisiones y con este tipo de sistemas de cobro de impuestos que no deja crecer a nadie y con un Estado que dilapida sus recursos en vaya a saber qué”, cuestionó.

Las consecuencias de la guerra

Por otra parte, se refirió a las implicancias que tendrá la invasión de Rusia en Ucrania y analizó que “es un conflicto muy grave y es penoso que dirigentes políticos tomen decisiones arcaicas o del siglo pasado, y espero que el gobierno argentino lo condene de la misma forma, a pesar de que son amigos de Vladimir Putin y le van a abrir las puertas de entrada a la Argentina y a Sudamérica”.

Aseveró al respecto que “las consecuencias las estamos teniendo y las vamos a tener. Por un lado, la suba de los comodities a nivel internacional como soja, maíz y trigo porque Ucrania y Rusia son grandes jugadores en este tema. Ucrania, junto con Argentina y Estados Unidos, es de las llanuras más fértiles del mundo y produce mucho trigo, mucha colza, es un país muy frío y tiene un solo cultivo por año pero es de los mayores exportadores de aceite de girasol y todo este movimiento bélico hizo subir todos los comodities, al igual que la gran sequía que han vivido Argentina, Brasil y Uruguay, lo cual hoy nos favorece”.

“Sequía más guerra hicieron subir los comodities lo que pone un poco nerviosos a los gobernantes del partido justicialista a nivel nacional porque ya están pensando en subir las retenciones porque esto hace subir el costo de los alimentos. Pero hay que recordar que los alimentos en góndola tienen entre un 30 y un 35% de impuestos, entonces cada vez que suben los alimentos por inflación o por sequía o guerra, el gobierno sigue cobrando sus impuestos en mayor medida”, sentenció.

“Están errando en las medidas que se deben tomar, están mirando el corto plazo y por eso no tenemos moneda, no tenemos reservas, no tenemos un sistema impositivo acorde a un país que debería ser segunda potencia de Sudamérica y una de las más destacadas en el mundo”, reiteró.

Déficit hídrico

Consultado por la situación en relación con la sequía y las últimas lluvias que se produjeron en la zona, Alonso afirmó que “lo que pasó entre el calor extremo y la sequía, ya pasó, y las lluvias que se dieron no alcanzan; es un año muy seco y los rendimientos ya están jugados. Girasol ya pasó y tuvo rendimiento más o menos bueno; pero en maíz y soja los rendimientos serán muy magros, realmente malos, y por eso el mercado está mirando lo que sucede”.

En tal sentido, vaticinó que “la soja de primera tendrá los peores rendimientos de los últimos 20 años, y la soja de segunda se está haciendo sobre trigo estas lluvias la pueden beneficiar un poco, pero es un panorama muy sombrío lo que se viene para la producción agropecuaria, así como para la ganadería de cría, donde las vacas están muy mal. Es un año muy jodido para toda la producción”.

Asimismo, el dirigente cuestionó que “no hay obras hídricas de desagües, no hay cunetas en los caminos rurales porque las direcciones de Vialidad, de Hídrica y demás están haciendo la plancha y están sin trabajar, y eso va a ser un problema cuando haya años lluviosos”.

Vidriera Genética

Consultado por el tradicional evento de Sociedad Rural, adelantó que “probablemente se realice el remate para el 8 de abril, conjuntamente con la Cooperativa Guillermo Lehmann; será un viernes probablemente con modalidad mixta, on line y presencial, porque la Vidriera Genética amerita que se haga nuevamente con la presencia del público”.