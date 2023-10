Alonso: “El campo no lo votó a Massa”

El dirigente ruralista Diego Alonso, aseguró que la política del actual gobierno para el sector es «nefasta» y se refirió a la situación política rumbo al ballotage. «A esta realidad crítica para la producción nos trajo el kirchnerismo», sentenció.

El vicepresidente de la Asociación Rural Las Colonias, Diego Alonso, analizó el resultado de las elecciones del domingo y el escenario político en la previa al ballotage, siempre en términos personales.

En diálogo con la CSC Radio, Alonso sostuvo que “empiezan a mostrarse las caras de los dos posibles candidatos a Presidente; uno un poquito más moderado y más afín con el campo talvez, y ahora con la llegada de (Patricia) Bullrich a sus filas, y otro que salió primero como Sergio Massa que sigue siendo lo mismo para el campo”.

Advirtió además que “por más que haya ganado en el interior de la provincia de Buenos Aires, no quiere decir que el campo lo haya votado, como quisieron mostrar; el campo no lo votó a Massa porque es nefasto para el campo, para las producciones agrícolas, y para el país porque destruyó la moneda en los últimos meses y genero lo que estamos viviendo hoy con inflación, corridas bancarias con el dólar, corridas inflacionarias, remarcaciones de precios. Lo han votado quienes viven de un plan o están cautivos de un plan, y se confunde así el Estado, el gobierno y el candidato, y el Partido Justicialista utiliza esto a su favor para quedarse en el poder, que es lo único que le interesa”.

En ese escenario, definió: “Es probable que echen mano a los recursos del sector que más genera, que es el campo, entonces el sector del campo sabemos a quién no vamos a votar. Se podrá votar en blanco, pero en lo personal he tomado partido por la otra opción que seguramente va a tener un plan distinto para muchas cosas y seguramente también para el campo”.

Asimismo, aclaró que “CARSFE no ha tomado una posición y no tiene por qué hacerlo, pero esto que yo digo en lo personal es algo que sentimos todos y que compartimos”.

Reiteró que “a Massa, al kirchnerismo, al peronismo ya los conocemos, y hemos llegado hasta acá gracias a ellos, y creemos que no es por ahí el camino, no es por Sergio Massa que vamos a mejorar, que vamos a tener un país distinto, que vamos a volver a tener una moneda, que vamos a empezar a tener las cosas que parecen normales en otro país como ir a la escuela, tener seguridad, tener una fuerza de seguridad competente, que la gente trabaje; todo esto parece que en la plataforma del Partido Justicialista no está”.