Alonso: “El 13 será una jornada federal de demandas sin cortes de ruta ni movilizaciones”

El presidente de la Sociedad Rural de Las Colonias, Diego Alonso, dio detalles de lo que será la jornada de protesta el próximo miércoles 13 de julio.

En dialogo con la CSC Radio, Alonso afirmó que “el 13 será un paro de comercialización en el marco de una jornada federal de demandas, porque se tratará en cada provincia con las Mesas de Enlace provinciales la forma y los reclamos puntuales”.

Admitió que “muchos productores y dirigentes consideran que un solo día de protesta es poco, pero hay que recordar que hay gente que la está pasando mucho peor” y puntualizó que “la movilización también es por el tema del gasoil, de los fertilizantes que van a escasear, la presión fiscal, derechos de exportación en cero y todas las demandas que se están haciendo desde hace tiempo a este gobierno”.

Aclaró que “no habrá cortes de rutas y no se molestará a la gente con ningún tipo de movilización en ningún lado, solo habrá cese de comercialización”.

En otro orden de cosas, se refirió al proyecto que presentó Oscar Parrilli en el Senado nacional para modificar la fecha en la que se debe considerar el monto de las operaciones de exportación de granos y explicó que “los productores agropecuarios ni nadie del sector hace la exportación, sino que las hacen cinco o seis empresas que nos compran a nosotros los cereales, y no cobramos en dólares como creen algunos”. “Ni los productores de granos ni de carne, ni ningún productor somos exportadores; no somos responsables de lo que se exporta o no; no formamos precios ni estamos atados a ningún sistema internacional de formación de precios. Incluso si en Chicago la soja vale 600, acá vale 300 y cobramos 47.800 pesos como dice la pizarra”, ejemplificó.

“Por eso, parte de esta jornada de demandas federales es para mostrarle a la gente que tenemos un sistema perverso de comercialización del que no participamos, donde no formamos precios en ninguno de los tres productos principales que produce el Departamento Las Colonias como granos, carne y leche. No tenemos nada que ver en la formación de precios porque no estamos sentados en ninguna mesa de negociación ni con frigoríficos ni con exportadores de carne ni en la Bolsa de Cereales”, sentenció.

“Ojalá que empiecen a hacer cosas que empiecen a cambiar el país. Si no se empiezan a hacer pequeñas cosas, no van a cortar nunca el déficit fiscal y siempre seguiremos con lo mismo, con inflación y emisión, por eso hay que empezar a pensar distinto. No se puede seguir con déficit fiscal. Hay que empezar a pensar en el futuro, pensar en el largo plazo y encontrarle un rumbo al país que hace años que viene para atrás”, concluyó.

Curso de operarios de guachera

Por otra parte, Alonso confirmó que “el 21 de julio será el curso para operarios de guachera, crianza y recría de terneros, que se había suspendido”. Será en el ITEC.