Almagro y Alma Juniors juegan en Santa Fe y San Justo

Anoche los «Mensanas» vencieron a Macabi por 88 a 57, en el inicio de la quinta fecha de las revanchas del certamen Oficial Raúl Candioti. La programación se completará este jueves con Almagro jugando en Santa Fe y Alma Juniors en San Justo.

GyE obtuvo su décima victoria en 14 presentaciones por el Torneo Oficial Raúl Candioti, al superar como visitante a Círculo Israelita Macabi por 88 a 57, con 19 puntos (4 triples) de Rodrigo García.

En apenas 3′ de juego con un parcial de 11-0 los pupilos de Daniel Dorfman sacaron rápidas diferencias, con reparto de goleo ante un rival al que le costaba anotar. El claro 26-8 del cuarto inicial condicionó el resto de las acciones para que la visita se lleve un triunfo que lo acerca a las semifinales.

TORNEO OFICIAL – FECHA 14 – ZONA A1

MIÉRCOLES 2 DE OCTUBRE

Macabi 57 – GyE 88 Estadísticas Oficiales

JUEVES 3 DE OCTUBRE

21.30 Colón (SF) vs. Rivadavia B

21.30 Rivadavia A vs. Unión A

21.30 Colón (SJ) vs. Alma Juniors

22.00 Regatas (SF) vs. Almagro