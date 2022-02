Almagro vuelve a jugar el 18 de febrero con Racing San Cristóbal

La Federación Santafesina de Básquetbol definió las posiciones de la fase clasificatoria de la Liga de Mayores y Almagro como N° 5 volverá a jugar el 18 de febrero, recibiendo a Racing de San Cristóbal (N° 12) en el inicio de los Play Offs. Las Asociaciones Santafesina y Paranaense trabajan pensando en el retorno del “Dos Orillas” como primera competencia de la temporada.

Iniciando la serie de Play Offs, Almagro vuelve a jugar la Liga Provincial de Mayores el viernes 18 de febrero, enfrentando a Racing San Cristóbal. Mas allá de la racha de 8 victorias consecutivas y luego perder los últimos dos juegos, las “águilas” finalizaron en el 5° lugar de la fase clasificatoria.

Con los del Norte santafesino que terminaron en la 12° posición de esa tabla general, jugarán una serie al mejor de tres partidos. El 18 los esperancinos serán locales, en el Estadio “Juan Carlos Pepote Spiés”. Una semana después, el viernes 25, se hará la revancha en San Cristóbal y si fuese necesario habrá un 3er. Cotejo desempate, con ventaja deportiva para los “albinegros”, en el “Nido”, el domingo 27.

COMO SIGUE LA LIGA

Gimnasia y Esgrima Santa Fe fue el N° 1 de la fase regular, en tanto Almagro terminó quinto y chocará con Racing (San Cristóbal) en la postemporada. Todos los cruces quedaron resueltos por la Federación Santafesina, luego de hacer los cálculos matemáticos sobre las campañas de todos los participantes.

Gimnasia y Esgrima, Atlético Tostado y Unión (Sunchales) ganaron sus zonas y se posicionaron del 1 al 3 en la tabla general de la Liga Provincial de Mayores.

Los Mensanas tendrán ventaja deportiva en todas las series y animarán contra Atlético Tostado la Copa de Verano, un premio extra rumbo al título. El primer duelo irá este viernes 11 de febrero en el Ricardo Húngaro Crespi.

Ese mismo día se iniciará la denominada “Reclasificación” con las series entre Trebolense-Ben Hur y Argentino (Firmat)-Atenas (Venado Tuerto). Automáticamente después, domingo 13 y martes 15 los otros juegos.

Los dos que pasen chocarán con Unión (Sunchales) (3º) y San Lorenzo (Tostado) (4º).

El 18 de febrero también arrancarán las llaves entre: Almagro (5º) vs. Racing (San Cristóbal) (12º); Olimpia (6º) vs. Americano (11º); Huracán (SJ) (7º) vs. Atlético Sastre (10º) y Brown (SV) (8º) VS. Firmat FC (9º). Todas las eliminatorias serán al mejor de tres.

REUNIONES POR EL RETORNO DEL “DOS ORILLAS”

Entre la dirigencia de las Asociaciones Santafesina y Paranaense de Básquetbol se viene avanzando en la organización del Torneo “Dos Orillas”. Se pretende volver a la competencia luego de tres temporadas.

En los próximos días se daría una reunión entre ambas entidades para definir aspectos del certamen, que tendría ciertas novedades con respecto a la última versión. Sería la primera competencia de esta nueva temporada, teniendo definición por el mes de junio, en principio.

La Asociación Paranaense consta de tres niveles (Primera A, B y C), comenzando las formativas (U13, U15 y U17) el 19 de febrero, para conocer los clasificados a las Ligas Provinciales. Mientras que la ASB resolvió jugar este año con topes pares: U14, U16, U18 y agregó la división U21. A pesar de ello, tampoco se descarta organizar también un Dos Orillas para las formativas.

LOS PARTICIPANTES. Almagro se encuentra en el lote de los privilegiados equipos habilitados para jugar el llamado nivel A1. También por la ASB están: Gimnasia y Esgrima, Rivadavia Juniors A, Alma Juniors, Colón (SJ), Regatas Santa Fe, CUST A, Colón (SF), Unión (SF) A y Banco Provincial.

Por la ASB, en el nivel A2 intervendrán: Regatas Coronda, República del Oeste, Rivadavia Juniors B, El Quillá, CUST B, Alumni (Laguna Paiva), Sarmiento (Humboldt), UNL, Sanjustino, Santa Rosa, Unión (SF) B, Macabi y Kimberley. A ellos se sumaría El Pozo A.