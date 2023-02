Almagro visita a Santa Paula por la Liga Federal

Luego de lograr su primera victoria el fin de semana en al Liga Federal, Almagro se presentará este jueves, en Gálvez, para jugar con Santa Paula, por la 5° Fecha.

Un tan interesante como importante duelo animará Almagro este jueves, en Gálvez, con Santa Paula, por la 5° Fecha de la Zona 1 de Región Litoral de la Liga Federal.

A partir de las 22,00 en el Estadio “Víctor Comelli” galvenses y esperancinos protagonizarán como si fuese un clásico del centro de la Provincia, siendo los únicos referentes de las Asociaciones del Oeste y Santafesina de Básquet.

Santa Paula, más allá de recibir una derrota, se está erigiendo un animador de la Zona, ya que armó un plantel para serlo. Las “águilas” consiguieron el fin de semana su primer triunfo para encaminarse en una competencia tan exigente como esta, la del tercer nivel del básquet nacional. Como antecedente reciente jugaron la Final del Prefederal, habiendo sido dominadores de distintas zonas, del año pasado.

A la base que maneja Francisco Blanc le sumó para esta edición refuerzos de importancia. En el Roster tiene como mayores al base santafesino Nicolás Solari, el ala Gastón Marozzi, el ala pivote Juan P. Stegmayer y el pivote Maximiliano Robledo que llegó desde BH de Gualeguay. Los Sub 23 son el escolta Tomás Vico y el base Jerónimo Díaz Müller. Son los Sub 21, Facundo Santiago (Alero), Ismael Amprimo (Ala Pivote), Lautaro Delucchi (Pivote) y Luciano Melastro (Alero) que arribó de J.U.Cañada Rosquín. Completan la nómina los Sub 19: Jeremías Spigare, Gino Balbo. Gerónimo Giovanini y Joaquín Capitanelli.