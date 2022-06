Almagro venció en Santo Tomé y jugará la Final de U21

Logrando su 14ta. victoria consecutiva, sobre CUST en Santo Tomé, 68-60, los U21 Almagro se adjudicaron la Semifinal, logrando este viernes la clasificación a la Final a disputarse en cancha neutral. En la previa los U14 batieron a U.S.Tomé en U14, pero al no contar con el mínimo de jugadores, perdió los puntos y quedó fuera de la continuidad de la Ronda Final. Este sábado los U16 y U18 afrontarán los Play In. En dos divisiones, las chicas deberán jugar sábado y domingo otros Play In. Los U16 tendrán nueva fase de la Liga, en Santa Fe.

Los U21 de Almagro ganaron este viernes, la Segunda Semifinal del Torneo de la ASB, en Santo Tomé sobre el local Unión, 68-60, y extendiendo la serie invicta a 14 presentaciones, llega sin conocer la derrota a la Final.

Nuevamente las “águilas” demostraron estar en un muy buen momento, para imponer condiciones también de visitante, tal cual había acontecido la pasada semana en el “Nido”.

El período inicial fue muy equilibrado, ganando el visitante el cuarto inicial 20-18, pero los locales se rehicieron en el segundo, venciendo por 16-12. Fue así como los de Santo Tomé se quedaron con la 1era. Etapa, 34-32.

En el reinicio los esperancinos produjeron el quiebre en el juego, encabezados pro Enzo Durigón y Franco Parola. Produjeron el vuelco al desarrollo y el marcador quedándose con el 3er. Cuarto, 18-7, para pasar al último descanso de la noche, arriba, 50-41. A pesar de que el local reaccionó y se acercó en el tramo final, ganando incluso el último segmento (19-18), Almagro controló el juego a su favor, festejando los de Leandro Spiés el nuevo éxito, por 68-60, y el pasaporte a la Final.

En el Estadio “Pay Zumé” de Santo Tomé dirigieron: E. Angelini, A. Araujo y V. Rodríguez.

CUST 60: Zambrini 8, Durizotto 10, Bigliani 8, Giacomoni 5, Zanatta 13 (FI) J. Pividori 3, Baldani 13, G. Lazzarotto 0. DT: E. Díaz.

ALMAGRO 68: Mateo Spiés 2, Julián Spiés 9, Durigón 23, Machuca 5, Felcaro 11 (FI) Parola 18, Lozicki 0, Jungues 0, Minetti 0. DT: Leandro Spiés.

Parciales: 18-20, 16-12 (PT: 34-32), 7-18 (41-50) y 19-18 (FINAL: 60-68).

ESPERAN RIVAL Y CANCHA. En la otra Semifinal de este viernes, en el “Angel Malvicino”, Unión se tomó desquite frente a Banco Provincial, ganándole la revancha de la otra Semi, por 81-76. De esta manera se tendrá que jugar en el Barrio de Guadalupe un 3er. Encuentro desempate, para resolver quien enfrentará a Almagro en la Final. El cotejo decisivo ya quedó establecido será uno solo, en escenario neutral. Es por ello que las “águilas” esperan rival y cancha.

LOS U14 GANARON PERO QUEDARON ELIMINADOS

Mas allá de vencer a U.S.Tomé, los U14 de Almagro se quedaron sin la chance de avanzar en la Ronda Final del Torneo Asociativio. Es que por distintas razones no pudieron presentar el mínimo de jugadores en planilla, y por reglamento perdió los puntos. En una categoría donde sobran los jugadores en el club, y se decidió armar dos equipos para jugar y ser gran protagonista con los U14 en Desarrollo (marchan invictos), Almagro se queda sin la posibilidad de acceder a la siguiente instancia del certamen.

De igual manera se jugó el partido, de manera amistosa, y Almagro triunfo por 100 a 96 (parcial para CUST 44-42). En su despedida, Thiago Mathieu llegó nada menos que a los 51 puntos. También anotaron Josué Gioria 32, Tomás Arnaudo 15 y Lucio Durigón 2.

A LOS PLAY IN DE FORMATIVAS

Este sábado, las otras formativas de Almagro encaran los juegos de los llamados Play In, en la Ronda Final de la ASB. Jugarán dos cruces en el “Pepote Spiés”. A las 10, los U16, 3ros. en la zona, recibirán a Argentino (6°). A las 16, los U18 de las “águilas” que finalizaron en el 3er. Puesto en la zona, se cruzarán con El Quillá (6°).

RONDA FINAL FEMENINA

En la etapa final del Torneo de básquet femenino de la ASB, Almagro al finalizar 1° en U14 con la condición de invicto y 2° en U16, esperan rivales para los cruces de Semifinales.

Las U18, al terminar en el 3er lugar se cruzarán en Play In con Centenario de Gálvez (6°) este sábado, a las 12,00 en el “Nido”. En Mayores al culminar en el 5° puesto se deberá medir el domingo, a las 16,00, en Santo Tomé con el local Unión, 4°.

LOS U16 A SEGUNDA RONDA DE LA LIGA PROVINCIAL

Este domingo los U16 de Almagro encaran la Segunda Ronda de la Liga Provincial de Básquet. Se presentarán en el Triangular de la Zona 1, en Gimnasia y Esgrima Santa Fe. Los esperancinos jugarán a las 14,30 con Rivadavia Jrs. y a las 18,30 con los dueños de casa. A las 9,30 abrirán el grupo los dos elencos santafesinos.