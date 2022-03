Almagro venció a Sastre y es semifinalista de la Liga Provincial

Fue por 80 a 61 en el tercer juego de la serie en un colmado “Pepote Spiés”. Sin Pfeiffer, Strack hizo 29 y Felcaro 20. Logra un acceso histórico a Semifinales, recibiendo el viernes a Olimpia Venado Tuerto (eliminó a Brown SV). Este lunes son locales los U21 por el “Apertura” ante Unión SF, a las 21,30.

Una jornada decisiva se vivió en la noche del domingo en un colmado “Juan Calos Pepote Spiés”, ya que además del aliento incondicional que recibe Almagro, la gente de Atl.Sastre apoyó a su equipo, en un tremendo 3er. Partido desempate de los 4tos. de Finales de la Liga Provincial. En un juego sumamente vibrante, ante un rival durísimo, los esperancinos ganaron 80-61, imponiendo autoridad y condiciones como anfitriones, en el tramo final.

Continuando con una racha de gripe virósica en buena parte del plantel, no pudo jugar Federico Pfeiffer y quien no jugó el viernes, Leonardo Strack retornó pero no en 100 %. A pesar de ello, las “águilas” sacaron adelante un encuentro clave frente a quien siempre estuvo en partido y nunca se entregó, para finalmente festejar en el “Nido” que se vistió de fiesta.

El marcador final de 80-61 no se emparenta tanto con lo que fue la mayor parte del desarrollo. la pasada semana y el viernes venció Atlético, por lo que forzó que la serie se estire a un cotejo desempate.

El 1er. Tiempo fue extremadamente parejo, sin poder sacarse ventajas. El cuarto inicial terminó igualado en 18 y el segundo fue para el local por la mínima distancia, 19-18. La 1ra. Etapa evidenciaba esa paridad, 37-36 para el dueño de casa. En la reanudación, las “águilas” estuvieron al frente frente a la AKD que siempre estaba en partido, hasta que en el cierre del 3er. Parcial, con un Strack intratable, apoyado por un Felcaro incisivo, el local estableció una brecha. Gana el cuarto 19-12, para pasar el último descanso de la noche arriba, 56-48. Mejorando ostensiblemente en defensa, haciéndose fuerte en la zona interna, y con lucidas intervenciones en ofensiva, en el último parcial se fue alejando en el marcador. Los de Sastre intentaron lo suyo, con el efectivo Funes (26), pero ya no fue suficiente para alcanzarlos. El anfitrión impuso su oficio y desde el control de Strack (29) como base, Felcaro (20) en toda la cancha, y el aporte de todos, como equipo se hizo fuerte Almagro y ganó el cuarto final 24-13, haciendo ingresar a todo el plantel en el tramo final, con marcador resuelto. Festejó con el 80-61 final, consiguiendo un pasaporte histórico a Semifinales.

En el “Nido” controlaron: L. Chaparro, B. Padilla y F. Capolungo.

ALMAGRO 80: Viola 1, Strack 29, Tocci 7, Felcaro 20, Porporatto 8 (FI) Alem 5, Luna 2, Ainzestein 6, Durigón 0, Machuca 2. DT: L. Spiés.

ATL. SASTRE 61: Funes 26, Yacono 5, Ramos 2, I. Ferrari 8, G. Bossi 11 (FI) Stettler 0, Giacone 6, R. Bossi 3. DT: P. Ferrari.

Parciales: 18-18, 19-18 (PT: 37-36), 19-12 (56-48) y 24-13 (FINAL: 80-61).

VIERNES LOCALES EN SEMIFINALES.

El ganador en el “Nido”, Almagro, consiguió la clasificación a Semifinales de la competencia de la Federación Santafesina. Se medirá con Olimpia Venado Tuerto, que venció anoche en el otro 3er. Partido a Brown San Vicente, 68-64. Por tener ventaja deportiva, los esperancinos serán locales este viernes a las 21,30, en la 1ra. Semifinal.

El plantel de Leandro Spi{es ya está enfocado en este juego, ya que tiene fecha libre en el torneo local esta semana.

La otra Semifinal ya quedó armada y la protagonizarán GyE Santa Fe y la sorpresa del certamen, Trebolense.

LUNES U21 ALMAGRO – UNION SANTA FE

Un gran partido prometen brindar Almagro y Unión San Fe, este lunes, a las 21,30, en el “Juan Carlos Pepote Spiés”. Será para completar la 2da. Fecha de la Zona “A”. Quienes siempre son animadores del certamen de juveniles protagonizarán casi una Final anticipada del grupo.

EXITOSO ENCUENTRO FEMENINO EL DOMINGO

Con las instalaciones del C.A.Almagro cubiertas por numerosas delegaciones, las pequeñas basquetbolistas de Premini y Mini, le dieron vida a un Encuentro que resultó magnífico. Cubriendo las expectativas de los organizadores terminó siendo exitoso, con la participación de ocho entidades que presentaron las dos categorías.

Las anfitrionas de Almagro recibieron a Alma Juniors, Regatas Coronda, Unión Santo Tomé, Alumni Laguna Paiva, Santa Rosa, GyE Santa Fe y Atl.Pilar.

Tanto en el Estadio “Pepote Spiés” como las canchas externas, numerosos partidos disputados por cada uno de los equipos participantes permitieron la recreación y formación de todos, de cara al inminente inicio de la temporada oficial de la Asociación Santafesina de Básquetbol, en una rama femenino que continúa en franco crecimiento y expansión regional. El domingo 20 se pondrá en marcha y todos intervendrán, salvo el caso de las chicas de Pilar que con un manifiesto entusiasmo se preparan para tener también su competencia.

FORMATIVAS EL SABADO EN DISTINTAS CONDICIONES

Este sábado, por la 2da. Fecha de la Zona “A” de las Divisiones Formativas de la A.S.B., los equipos de Almagro se presentaron en distintas condiciones, logrando diferentes resultados.

Como locales, en el “Pepote Spiés” los U14 “B” por el Torneo “Desarrollo”, lograron su segundo triunfo, superando a Atlético Franck “B”, el segundo equipo de “la banda roja”, otro de los clubes que saltan a la competencia oficial desde el llamado Promocional.

Almagro “B” venció con claridad por 91-37, tras parciales muy favorables de 22-14, 24-*8 (PT: 46-22), 18-7 y 27-8. Anotaron: Augusto Bringas 25, Santino Delset 24, Máximo Vergara Herbel 19, Ignacio Yennerich 8, Guillermo Pfeiffer 7, Felipe García 6 y Benjamín Baudino 2.

Por su parte la tira completa de las categorías se presentó en Guadalupe, visitando a Banco “A”. Luego de los cotejos de Premini y Mini, lo hicieron las divisiones de la rama competitiva.

En U14, Banco “A” doblegó a Almagro por 84-72, tras parciales de 20-16, 29-23 (PT: 49-39), 16-12 y 19-21. Convirtieron para los esperancinos: Thiago Mathieu 25, Josué Gioria 22, Esteban Schmidt 13, Tomás Arnaudo 4, Valentín Fogar 2, Genaro Bonfanti 2, Valentín Pérez 2 y Lucio Durigón 2.

Una contundente victoria lograron las “águilas” en U16, ganando por 101-57, tras parciales a su favor de: 27-8, 26-23 (PT: 53-36), 26-13 y 22-8. Señalaron en el triunfo: Pablo Spiés 28, Lucas Anderson 26, Gonzalo Lozicki 21, Francisco Trossero 9, Thiago Mathieu 8, Máximo Vélez 4, Thiago Island 3 y Josué Gioria 2.

En U18 los “bancarios” triunfaron por 69-49, esencialmente por el quiebre que hicieron en el último segmento. Los parciales fueron de 17-22, 16-10 (PT: 33-32), 12-11 y 24-6. Anotaron en la escuadra visitante: Guillermo Gónem 14, Lucas Anderson 9, Thiago Melchiorre 7, Ignacio Avila 5, Santino Basualdo 5, Joaquín Jeandrevín 4, Pablo Spiés 3 y Joaquín Schnell 2.