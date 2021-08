Almagro venció a Rivadavia B y está entre los ocho mejores del Apertura

Iniciando la etapa decisiva del “Apertura” de mayores, Almagro “A” le ganó esta noche a Rivadavia “B”, por 84-68, en el cruce de 8vos. de Finales, avanzando a la siguiente instancia. Ya se conoce el fixture del “Oficial”, donde Almagro debutará visitando a Unión Santo Tomé “A”. El clásico con Alma será por la 9° y última fecha.

En el “Nido de las Águilas”, Almagro “A” arrancó ganando la serie de juegos por los 8vos. de Finales del Torneo “Apertura”. Impuso condiciones como anfitrión sobre Rivadavia “B”, por 84-68, para no dejar dudas de su superioridad, y ambiciones en el “Carmelo Cholo Mendoza”.

Se encontró al comienzo con un entusiasta rival, que exhibiendo un buen juego, férreo en defensa, y mostrando supremacía con sus internos, sacaba ventajas. Fazzolari (13 en el PT) se mostraba efectivo, y entre Verga (9) Bello (8) y Quinteros (7) complicaban a la defensa rival. Fue así como se quedó con el cuarto de arranque, 30-22.

A los locales le costó entrar en juego, pero a partir de mejorías defensivas, fue hallando un mejor rendimiento ofensivo también. A la búsqueda insaciable de Strack (11 en el PT), halló gol desde el banco, con un encendido juvenil Parola (12). Ya con sus rivales mejor controlados, dominó el parcial, con autoridad, ganando 26-14, y de esa manera sobre el tramo final del 1er. Período, se terminó quedando con los 20’ iniciales por 46-44.

En la reanudación, las “águilas” no permitieron ninguna reacción, apoderándose del juego ya definitivamente. Apareciendo mas en escena Felcaro (8 en el ST, para completar 13), mas la experiencia de Tocci y el siempre rendidor Strack, no le dieron chance a su oponente. Verga (8 en el ST, redondeo 17) sólo oponía resistencia. El dueño de casa gana el segmento con claridad, 22-9, pasando al último descanso de la noche, arriba por 68-53. Ya no hubo mas tiempo para la reacción visitante, mas allá de los intentos. Con la rotación de todas las plantillas, el cuarto final resultó equilibrado, imponiéndose el “albinegro”, 16-15. El triunfo ya estaba asegurado de antemano, para Almagro “A”, por 84-68, alcanzando el pasaporte a 4tos. de Finales. Ahora espera rival, que se conocerá el jueves, con los resultados de los últimos partidos de 8vos.

Leonardo Strack fue el goleador con 19 puntos, completando una buena planilla, con 7 rebotes, 4 asistencias y 4 robos. El juvenil Franco Parola anotó 14 puntos, con 100 % de efectividad en lanzamientos de “2” y libres, más 2 rebotes y 1 asistencia. Felcaro llegó a los 13 puntos, con 90% en libres (9/10), más 6 rebotes, 5 asistencias y 4 robos.

Con el contralor de Ezequiel Angelini y José Zweiffel en el “Nido”:

ALMAGRO “A” (84): Fernando Tocci 10, Matías Felcaro 13, Leonardo Strack 19, Facundo Viola 11, Federico Pfeiffer (FI), Franco Parola 14, Enzo Durigón 4, Facundo Mascheroni 2, Mateo Spiés 0, Lucas Minetti 0, Valentín Delgado 0 y Lautaro Lozicki 0. DT: Leandro Spiés.

RIVADAVIA “B” (68): Federico Fazzolari 15, Marcos Quinteros 10, Juan Vello 12, Augusto Verga 17, Mariano Ciorciari 2 (FI), Roberto Monti 5, Federico Isaia 4, Sebastián Lascuarain 1, Juan Cruz Muñóz 2 y Mateo Maffioli 0. DT: Roberto Sagaian.

Parciales: 22-30; 26-14 (PT 46-44); 22-9 (68-53) y 16-15. FINAL: 84-68.

#Adelanto 🏀

✅ Alma Juniors venció a Unión Sto Tomé 67 a 53

✅ Almagro venció a Rivadavia B 84 a 68 Ambos equipos de la ciudad siguen en el Torneo ASB — Esperanza DiaxDia (@EsperanzaDxD) August 18, 2021

SORTEARON EL “OFICIAL”

En la sede de la Asociación Santafesina de Básquetbol se sorteo este martes el Torneo “Oficial 2021”, donde habrá 10 participantes en la A1 y serán 14 los que jugarán la A2. Almagro solo intervendrá con su 1er. Equipo en la A1, ya que el equipo “B” decidió no inscribirse ya que viene sumando varias ausencias.

La A1 se disputará por el sistema de todos contra todos, a dos Ruedas, clasificándose los cuatro mejores para la definición de Campeonato. El 5° y 6° dirimirán en un partido su posición Final. El 7° y 8° irán al Repechaje con los de la A2. Los dos últimos perderán la categoría.

Almagro debutará siendo visitante, de U.S.Tomé “A”. Luego jugará: 2°, local de Regatas SF; 3°, visitante de Colón SJ; 4°, Regatas Coronda (L); 5°, Unión “A” (V); 6°, Rivadavia “A” (L); 7°, Gimnasia (V); 8°, República (V) y 9°, local en el primer clásico con Alma Jrs.