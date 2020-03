Almagro se despidió de la Liga con un triunfo sobre Brown

El equilibrio se mantendría en el último tramo del juego, mostrándose un interesante duelo de bases. Priotti (11) condujo al visitante y Felcaro (8) guiaba al anfitrión. La visita no se rindió y pasó a descontar, llegando a estar a 8 unidades de su rival. Pero no le alcanzó con ganar 26-19 el último cuarto. Almagro supo mantener la ventaja y quedarse con la victoria, festejando con su gente el tablero final de 85-76, para terminar a un punto de su adversario en la tabla final de la Zona “A”.

