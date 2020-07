Almagro reinició entrenamientos en femenino y formativas

Se mostró muy conforme con los resultados de las participaciones de las chicas en las ricas charlas que se fueron dando en el “Tiempo de Aguilas”, al afirmar que “siempre es provechoso tener un contacto con jugadores importantes como los que pasaron: Federico Van Lacke, Carlitos Delfino y Paolo Quinteros, además de nuestro querido esperancino Matías Donnet”. Pero a su vez agregó que en el ámbito femenino del club también “se hicieron videoconferencias muy enriquecedoras, con gente muy valiosa. Estuvimos y aprovechamos muy bien los diálogos jugosos con la actual entrenadora Paula Reggiardo, ex jugadora de Selección Nacional, y con paso por Europa; Luciana De la Barba, actual base del Seleccionado Nacional; el ex entrenador de Las Gigantes argentinas, y actual técnico de la Selección de Chile, Cristian Santander; y por último la rafaelina Juliana Operto, actualmente en la Selección Argentina, que próximamente jugará en una Universidad de los EEUU. A estas figuras con roce internacional, las chicas le prestaron mucha atención e hicieron todo tipo de consultas, que de muy buena manera las va enriqueciendo”, dijo finalmente.

