Almagro recibe a Unión Sunchales para definir el primer puesto

Este viernes Almagro recibirá Unión de Sunchales con la ilusión de ser el N° 1 de la Zona y la chance de ser el mejor equipo de toda la fase inicial de la Liga Provincial de Mayores.

Por la 10° y última fecha del grupo “C” o Centro Sur, las “águilas” jugarán con los sunchalenses una verdadera final, ya que ambos llegan con igualdad de puntos a esta jornada decisiva.

Los esperancinos ganaron en la 1ra. Rueda en Sunchales, pero vienen de ceder la condición de invicto frente a Brown en San Vicente. Es por ello que buscan recuperarse de manera inmediata, recuperando el nivel que le permitió llegar a una serie invicta de ocho presentaciones. Los “bichos verdes” vienen manteniendo una buena producción, recibiendo esa única derrota, ante los “albinegros”, para arribar a esta definición en igualdad de condiciones.

El cotejo decisivo se disputará este viernes, a las 21,30, en el Estadio “Juan Carlos Pepote Spiés”, habiendo sido designados como árbitros: Federico Boelaert y Aitor Aramayo; oficiando como comisionado Néstor Dyke.

La jornada final del grupo se completará con los partidos: en Firmat, Argentino – Brown San Vicente y en Carlos Pellegrini, Americano – Atenas Venado Tuerto.

LAS CHANCES

El ganador de Almagro – Unión se adjudicará la Zona, pero a su vez puede ser el N| 1 de la tabla general de la fase.

Es que ya no quedan mas invictos, al conocerse el fallo del Tribunal Disciplinario de la Federación contra Gimnasia Santa Fe. Se le dio por perdido su partido con Ben Hur Rafaela (20-0), por no haber tenido la garantía policial obligatoria.

De esa manera los punteros quedaron en igualdad de condiciones. Y de haber una paridad en el puntaje se resolverá todo por diferencia de puntos.

Actualmente posee una diferencia favorable de 133 y Unión Sunchales, 117. Gimnasia líder en la Zona “B” queda con 115 y en la Zona “A” los punteros, los equipos de Tostado tienen: Atlético, 86 y San Lorenzo, 72.

EL FORMATO

Tras esta primera fase, clasificarán a la segunda etapa los cuatro mejor ubicados de cada zona, pero a su vez se confeccionará una tabla general del 1º al 17º. Los ubicados del 13º al 16º jugarán un reclasificatorio al mejor de 3 partidos (13º vs. 16º y 14º vs. 15º), mientras que el 17º finaliza su participación. Los ganadores del playoff reclasificatorio se suman a los 12 primeros.

Segunda fase

Primero y segundo disputan la Copa de Verano con un Premio Especial al mejor de 3 partidos con ventaja deportiva para el primero.

Del 3º al 14º juegan playoffs al mejor de 3 de la siguiente manera: 3º vs. 14º, 4º vs. 13º, 5º vs. 12º, 6º vs. 11º, 7º vs. 10º y 8º vs. 9º. Los seis vencedores de estos playoffs se suman al 1º y 2º y conforman el grupo de ocho finalistas que jugaran sucesivamente cuartos de final, semifinales y final. Siempre al mejor de tres con ventaja de localía para el mejor clasificado de la fase regular.