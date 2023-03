Almagro recibe a Olimpia y espera a Diego Collomb

Almagro volverá a jugar esta noche desde las 21 frente a Olimpia de Paraná, en un duelo directo entre equipos que quieren meterse en la pelea por mejores puestos de Liga Federal. En los últimos días se confirmó el acuerdo por el préstamo de Diego Collomb (Quimsa) que podría jugar si llega hoy la habilitación de la CAB. El jueves juegan los dos equipos por el “Apertura” de Mayores.

Este lunes a las 21,00 Almagro recibirá a Olimpia de Paraná para animar un duelo directo entre equipos que pretenden meterse en la conversación de una Zona 1 Litoral de la Liga Federal.

Los esperancinos jugarán su segundo lunes consecutivo ante su gente frente a un rival conocido que fue creciendo en las últimas presentaciones. En las “águilas” esperan el retorno de Federico Pfeiffer, de regreso de su viaje, para estar completos, como nunca antes habían estado.

Los paranaenses que juegan el Federal desde el 2017 ininterrumpidamente, presentan este Roster: Mayores, Nicolás Agasse (Base), León Alfonso (Alero, ex GyE StaFe) y Francisco Frávega (Escolta); Sub 23: Valentín Sánchez (Escolta), Facundo Mackinnon (Pivote), Enzo Passadore (Base llega desde Ciclista de Paraná); Sub 21: Lucca Azoge (Alero), Luciano Romero, Tomás Rolandelli y Luciano Santana (Ala Pivote viene de Ciclista Paraná); y Sub 19: Matías Vilanova (Alero), Felipe Mitre (Base arriba de Paracao Paraná). El DT es Pedro Ayala.

PRESTAMO DE DIEGO COLLOMB

El base Diego Collomb que se formara en las canteras de Almagro, luego de sumar muy buena experiencia en la Liga de Desarrollo y la 1ra. de la Liga Nacional de Básquet en Quimsa Santiago del Estero, logró acordar un préstamo por 3 meses para jugar nuevamente con los colores “albinegros” de su club, y luego retornar a la institución santiagueña.

Ya se consiguió la aprobación del ingreso en el ámbito de la ASB para jugar el “Apertura”, como parte inicial del “Dos Orillas” en su etapa decisiva. Hechas las gestiones del ingreso al sistema de la CAB, restaba que el día lunes se logre la habilitación correspondiente, para ser de la partida a partir del juego con Olimpia.

El juvenil (U19) ya tomó contacto con el plantel superior en las prácticas, poniéndose a disposición del cuerpo técnico que comanda Leandro Spiés. Se lo vio muy entusiasmado por su “mini retorno” y poder tener roce de competencia en dos Torneos a la misma vez.

RESULTADOS

Estos fueron los resultados de los últimos días en la Zona 1 de la Liga Federal. El jueves, Provincial derroto en Rosario a Sionista, 88-61. Santa Paula logró un apretado triunfo en Rosario, sobre CAOVA, 69-67, el sábado. El domingo, El Tala le ganó como local a Sportmen por 78-67.

EL JUEVES LOS DOS ALMAGRO

Los dos equipos de Almagro se presentarán el jueves para cumplir con la 2° Fecha del “Apertura“ de la ASB.

El equipo “A” tras quedar libre en la jornada inaugural debutará como local, recibiendo el jueves, a las 21,30 a Colón de Santa Fe, en el “Juan Carlos Pepote Spiés”, por la Zona “A”. El equipo “B” tendrá que viajar a Laguna Paiva para cotejar con Alumni, por la Zona “C”.