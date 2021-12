Almagro quiere tomarse revancha en Rivadavia

Por las semifinales del Oficial ASB el equipo de Esperanza visitará esta noche a Rivadavia “A”, con la obligación de ganar para forzar la serie a un tercer juego. También este martes los U17 tienen el 2do.Play Offs, visitando a Unión Santa Fe. No se jugaron los cotejos femeninos del lunes: Almagro avanzó a la Final en U17 y quedó eliminado en U19.

El Oficial A1 “Raúl Candiotti” tendrá este martes el segundo capítulo de Semifinales, entre Rivadavia “A” y Almagro, a las 21,30 en el “Ezequiel Ceratti”. Almagro buscará tomarse revancha de la caída que sufrió el domingo en el “Pepote” Spiés. Si logra el objetivo, habrá forzado la realización del 3er. Juego decisivo, nuevamente en el “Nido de las Águilas”.

El plantel y cuerpo técnico del club Esperancino tomó buena lectura de lo que fue el primer partido, procurando revertir en la noche santafesina la historia, para estirar la serie. Hay que tener en cuenta que los “albinegros” están afrontando dos competencias muy exigentes a esta altura del año, y la preparación física es un factor muy importante, para no manifestar que puede ser determinante. Entre el viernes pasado y el viernes próximo (local de Argentino de Firmat en el último juego 2021 de la Liga Provincial), en ocho días, Almagro jugará cuatro partidos, o sea prácticamente uno día por medio. Y a su vez los juveniles U19 están en etapa decisiva de su competencia local. Todo lo contrario de los “diablos rojos”: no juegan la Liga Provincial y no definen U19. Al primer cotejo llegaron con ms de siete días descansados, entrenando, pero sin la exigencia de un juego por los puntos.

La otra Semifinal también comenzó el pasado domingo, donde GyE estiró la “interminable” racha invicta sobre Unión, ganando 75-62, en el “Húngaro Crespi”. Se efectuará el desquite el miércoles, y no el martes como se anunciaba en un comienzo, en el “Angel Malvicino”.

SEGUNDO PLAY OFFS DE U17

Este martes, Almagro jugará el 2do. partido de Play Offs de U17, visitando a Unión Santa Fe, en el “Angel Malvicino”, a las 19,00 Los esperancinos llegan con la ventaja del triunfo inicial por 83-75. La ASB ya dispuso que la primera Semifinal se dispute el jueves 16 de diciembre.

NO HUBO PLAY OFFS FEMENINOS EL LUNES

Siendo estricta la ASB al momento de contar el número mínimo de jugadoras de la categoría, varios equipos se ven a esta altura de la competencia sorprendidos por no contar con esa exigencia, por lo que no se pueden presentar a jugar los encuentros decisivos de los Torneos locales.

Esto sucedió el lunes con la programación de las revanchas de dos divisiones que estaban programada en el Estadio “Juan Carlos Pepote Spiés”. Las formaciones femeninas de Almagro avanzaron en una categoría y fueron eliminadas en otra.

Las “águilas” U17 acceden a la Final, porque Santa Rosa no reúne el número mínimo de jugadoras de esa divisional. Caso contrario con las esperancinas en U19, al no poder reunir la cantidad necesaria de basquetbolistas de esa edad para disputar la revancha con U.S.Tomé, por lo que las santafesinas acceden directamente a la Final.

En el caso de U17, la Final podría ser con el clásico Esperancino, ya que Alma Jrs. llega con ventaja en la otra Semifinal con U.S.Tomé, previéndose para este miércoles el desquite.

Lo que si jugarán las chicas de Almagro es el cotejo revancha de U15. El jueves, las “águilas” tendrán que visitar a U.S.Tomé. intentando llegar a la Final del certamen asociativo.

MIERCOLES MAS REVANCHAS DE PLAY OFFS FORMATIVAS

Esta semana se concretarán los partidos de vuelta de la serie de Play Offs de la Copa de Oro de Divisiones Formativas ASB, y además revancha de Semifinales U19.

En el “Angel Malvicino” este miércoles se disputará la 2da. Semifinal de U19, entre Unión y Almagro. Los esperancinos llegan con la ventaja de la victoria inicial del pasado miércoles en el “Nido”, con el triunfo por 64-61

Para el miércoles además está previsto el desquite de U15, animándose un nuevo clásico Esperancino. En el “Pepote Spiés”, Almagro recibirá a Alma Jrs, a partir de las 19,00. Las “águilas” tienen la ventaja del resultado de favorable en el encuentro de ida, 67-56, en el “Scocco”. La ASB ya diagramó que para el lunes 20, esté programada la primera Semifinal.