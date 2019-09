Almagro perdió con Regatas en el segundo tiempo

Almagro perdió anoche con Regatas por 69-64 un partido pendiente que era “clave”, en el “Nido de las Aguilas”. Mañana por la 4° fecha de las revanchas será local otra vez, recibiendo a Colón San Justo.

Almagro y Regatas Santa Fe completaron anoche en el “Nido de las Aguilas” el partido pendiente de la Rueda inicial, con puntos en juego que eran claves. Cuando el local había hecho méritos en el 1er. tiempo, la visita se lo revirtió con un gran 3er. parcial y lo dio vuelta para finalmente festejar el triunfo por 69-64. Las “águilas” no pudieron contar con Facundo Viola, desgarrado.

Con triples de Bergallo y Bauer, lo santafesinos sacaron una luz en el inicio (10-4). A partir de la supremacía en la pintura de Tocci (6) y Mascheroni (4), el dueño de casa lo revirtió totalmente. Metiendo un parcial de 12-0 lo dio vuelta. Terminó ganando el cuarto por 21-14.

Con recambios de internos, el anfitrión dominaba, queriéndose alejar (25-16 en 3’). Con Belfiori (5) y luego de dos triples seguidos de Bauer, el “lagunero” se acercó (30-27 restando menos de 3’). Pero Lezcano (7) y Mascheroni (4) se hicieron fuertes para poder sacar ventajas. El parcial terminó igualado en 15, con lo que Almagro cerró el 1er. período arriba 36-29.

Luego de ponerse a dos dígitos de diferencia (29-29), el local no le pudo hallar soluciones a la defensa rival. Y a su vez se empezó a complicar marcando. Bergallo (8) empezó la reacción visitante, y Franco Mayer (15) calentó la mano para no fallar, haciendo un cuarto letal. Restando 3’ lo igualó y pasó al frente. Ante un oponente obnubilado, los de Santa Fe completaron un parcial perfecto ganando 19 (el mismo puntaje de sus anteriores 20’) -10, para pasar al último descanso al frente por 58-46.

Mejorando su defensa y a puro corazón, con Lezcano (4) encabezando la ofensiva, el dueño de casa reaccionó como antes no lo había hecho. Se colocó 58-54 en 4’, pero iba a perder por 5 faltas a su conductor Felcaro. Paoli (9) en un gran pasaje lo dejó a tiro a su equipo (66-64 restando menos de 2’). Pero no le alcanzó con ese envión. Regatas se tranquilizó y aprovechando los cortes, no fallo en los libres con Mayer (6) para sellar el triunfo por 69-64. Almagro había ganado el cuarto 18-11, pero no fue suficiente, lamentando un 3er. cuarto que fue clave para el desarrollo.

Arbitraron anoche Valentín Soldano – Sergio Quinteros.

ALMAGRO: Matías Felcaro (x) 10; Mateo Aizensztein 6; Genaro Paoli 13; Facundo Mascheroni 8; Fernando Tocci 7 (FI); Walter Lezcano 14; Joaquín Gerchen 0; Federico Pfeiffer 6. DT: Leandro Spiés.

REGATAS SF: Tomás Fertonani 6; Franco Mayer 23; Estanislao Bergallo 13; Felipe Bauer 9; Facundo Gutiérrez 8 (FI); Matías Mayer 2; Augusto Toretta 3; Mauricio Costa 0; Andrés Oliveira 0; Lucio Belfiori 5. DT: Marcos Chechele.

Parciales: 21 – 14; 15 – 15 (PT: 36 – 29); 10 – 29 (46 – 58); 18 – 11 (64 – 69 FINAL).

JUEVES RECIBE A COLON SAN JUSTO

Almagro será nuevamente local este jueves, por la 4ª fecha de la A1 del Oficial “Dr. Raúl Candiotti”. En lo que promete ser un interesante partido, los esperancinos recibirán a Colón de San Justo. Ahora en el 7º lugar de la tabla quiere rehabilitarse ante un rival encumbrado.

FORMATIVAS MIERCOLES Y JUEVES

Según la reprogramación de la ASB, las formativas de Almagro deberá presentarse dos días seguidos para cumplir con compromisos pendientes.

El miércoles las “águilas” se trasladarán a Santo Tomé para cotejar con U.S.Tomé “A”, desde las 19.00 en U15 y U17. El jueves los U17 también serán visitantes de Unión en Santa Fe, para completar la tira que comenzara el pasado fin de semana.