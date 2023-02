Almagro mientras espera por El Tala conoce Torneos ASB

Mientras el 1er. equipo de Almagro se prepara para recibir este sábado a El Tala Rosario, por la 3° Fecha del Federal, el sábado a las 22, la entidad fue conociendo de que manera se jugarán los Torneos iniciales de este 2023 en el ámbito de la ASB, comenzando todo el domingo 5 de marzo con Formativas.

Buscando la mejor forma para llegar a la recuperación en la Lig Federal, el plantel superior de Almagro aguarda con expectativa su próxima presentación. Será en un día y horario muy poco usual para acontecimientos deportivos en la ciudad. A las 22 del sábado, en el Estadio “Juan Carlos Pepote Spiés” recibirá a El Tala de Rosario.

Los dos equipos buscarán de salir de la racha negativa, para encaminarse de la mejor manera en la tercera competencia del ámbito nacional de la CAB.

El partido en el “Nido” pertenece a la 3° Fecha de la Zona 1 Región Litoral. Esa jornada tendrá el viernes el duelo entre paranaenses, Sionista – Paracao, y el domingo la puja entre rosarinos, Provincial – CAOVA.

Pero además, en la semana habrá dos encuentros que anticiparán la 4° Fecha: miércoles, en Rosario, CAOVA – Sportmen Unidos y el jueves, en Paraná, Olimpia -Santa Paula Gálvez.

TORNEOS ASB

Mediante Asamblea General Extraordinaria, la ASB definió las estructuras de los Torneos del primer semestre de un año que promete ser nuevamente intenso en todas sus categorías.

En MAYORES el certamen “Apertura” que luego tendrá definición con los paranaenses para ser “Dos Orillas”, Almagro tendrá dos equipos, el “A” y el “B”. Es uno de los tres clubes que presentarán dos formaciones, al igual ue Unión Sana Fe y Rivadavia Jrs. Como en todas las divisiones masculinas (de Premini a 1°, las inscripciones cerrarán este 17 de febrero).

Con un total de 20 o 21 equipos, mezclados A1 y A2, se conformarán 4 zonas, siendo Almagro A una de las cabezas de zona, por estar entre los 4 mejores del 22. Del 5° al 8° van uno por zona, y el resto de los equipos irá a sorteo su ubicación.

Se jugará ida y vuelta, desde el martes 7 de marzo; y finalizada esas dos rondas se formarán Tres definiciones:

ZONA CAMPEONATO Integrada por los dos primeros de cada zona (8)

ZONA B, Integrada por tercero y cuarto de cada zona.

ZONA C, Integrada por los equipos ubicados en 5 y 6to lugar de sus zonas.

La definición en todos los casos será Play Offs. luego Semifinal y Final. El campeón y sub campeón jugaran en Final Four la “Recopa Dos Orillas” con sub campeón y campeón de la APB

Tanto B como C tendrán la misma modalidad buscando solo dos clasificados para definir el campeón con la B y C de Paraná respectivamente.

U21: Jugarán todos contra todos, pero a una Rueda, clasificando 8 equipos y Play off al mejor de 3 (1vs8, 2vs7, 3vs6, 4vs5). Apertura el viernes 10 de marzo.

En el segundo semestre se harán las revanchas invirtiendo localías y mismo formato de definiciones.

FORMATIVAS. Este año con el fin de no hacer tan pesada la agenda de partidos se jugará de la siguiente manera: Primer Semestre del año: Dos Zonas a una Rueda, en cada zona, ubicando los equipos de localidades de la región separados en cada zona. Se empezará a jugar desde el domingo 5 de marzo. Finalizada la primera Rueda, se define de la siguiente manera:

ZONA CAMPEONATO: Clasifican del 1º al 4º de cada zona. Se enfrentarán 1ª de una zona vs el 4º de la otra y 2º vs 3º de la otra zona a Play In (un partido en cancha del mejor ubicado) los cuatro ganadores juegan Final Four en cancha neutral, 1 vs 4 y 2 vs 3. Los dos ganadores juegan la final, los perdedores por el tercer puesto.

Definición de Posiciones: Clasifican del 5º al 8º de cada zona, ídem definición que Copa de Oro.

Clasifican del 9º al 12º de cada zona, ídem definición que Copa de Oro.

En el Segundo Semestre del Año, se arrastran los puntos obtenidos en el primer semestre y se ordena el segundo. Dos zonas, jugando con los equipos que no jugaron en la Ida.

Definición por Copa de Oro (1 al 8), Plata (9 al 16) y restantes definen posiciones, pero a Play Off al mejor de 3 partidos.

BASQUET FEMENINO. Se disputará por el sistema de todos contra todos, Ida y Vuelta. Habrá definiciones a Play off por Copa de Oro, Plata y Bronce, ídem masculino y cantidad de equipos inscriptos en cada categoría.

Las inscripciones cerrarán el 24 de febrero, y el comienzo del certamen será el 12 de marzo.

MAXI BASKET: Reunión de la categoría dependiendo la cantidad de equipos que se inscriban.