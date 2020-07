Almagro le puso color a la visita de Perotti a la ciudad

Un momento de emoción fue la bienvenida brindada a todos los presentes. No fue el formal mensaje del presidente de la institución anfitriona. Fue una de sus jóvenes promesas, el basquetbolista Diego Collomb, integrante del último Seleccionado Argentino U15 y Campeón Argentino con Santa Fe quien les dio el mensaje de agradecimiento por su visita y puso énfasis en la importancia de acompañar el deporte local: «los chicos que están en el club, no están en la calle».

