Almagro jugó primer amistoso y conoció formato del Federal

Almagro jugó este viernes su primer amistoso, en la pretemporada rumbo al Federal 2023. Ante El Ceibo en San Francisco cayó 94-88. El viernes será la revancha en el “Pepote Spiés”.

En la primera semana de la pretemporada que comenzó el lunes d9 de enero, Almagro disputó este viernes su primer juego amistoso. Fue en la ciudad cordobesa de San Francisco, ante Atlético El Ceibo, que al igual que los esperancinos participarán en el inminente Federal.

En un juego muy equilibrado y cambiante en el Estadio “Antonio Cena” finalmente se impuso el equipo de “la flor nacional” sobre las “águilas” por 94-88, pero lo mas saliente de la jornada es que los dos cuerpos técnicos pudieron apelar a todo su plantel superior y juveniles, para empezar a sacar conclusiones en pleno proceso de preparación. En el caso de los esperancinos la única cara nueva que incorporó a la base que utilizara la emporada pasada fue el U23, Valentín Depetris, que retorna al club.

Luego de un cuarto inicial para los locales de 28-15, los visitantes revirtieron la situación para ganar el segundo, 31-15, y de esa manera quedarse con el 1er. período, 46-43. En la reanudación, los “albinegros” sostuvieron y aumentaron la ventaja (24-17) para pasar al último descanso de la noche arriba, 70-60. Pero en el último parcial, los cordobeses impusieron sus condiciones y dieron vuelta el marcador. Ganando 34-18, se quedaron con el partido amistoso, venciendo por 94-88.

En la formación que comanda Eduardo Blengini se destacó la incorporación de Alvaro Caraffa y Franco Riffle como refuerzos.

VIERNES REVANCHA

El próximo viernes 20, en el “Pepote Spiés”, se disputará la revancha. Tendrá lugar a una semana de la apertura del Federal, ya que para el 27 está previsto el comienzo del certamen del tercer nivel del básquet nacional.

FORMATO DEL FEDERAL

Con ocho conferencias y un total de 102 equipos, el torneo más federal del país se pondrá en marcha el fin de semana del 28 de enero.

La edición 2023 de la Liga Federal continúa tomando forma. La tercera categoría del básquet argentino, con fecha prevista de arranque para el 28 de este mes, volverá a contar con un total de 102 participantes, similar a lo que ocurrió en la temporada anterior.

Al igual que en 2022, el Departamento de Competencias de la CAB dispuso la creación de ocho divisiones, de las cuales tres contarán con subdivisiones.

Así quedó compuestas la ZONA LITORAL: Zona 1: Provincial de Rosario, Sportmen Unidos de Rosario, Almagro de Esperanza, CAOVA de Rosario, El Tala de Rosario, Santa Paula de Gálvez, Sionista de Paraná, Olimpia de Paraná y Paracao de Paraná.

Zona 2 (Entre Ríos): San José, Bancario de Gualeguay, Atlético Tala, Central Entrerriano de Gualeguaychú, Neptunia de Gualeguaychú, Racing de Gualeguaychú y Ferrocarril de Concordia.

FORMATO DE JUEGO ZONA LITORAL: Son 16 equipos divididos en zona 1 (nueve participantes) y zona 2 (siete). La etapa regular será ida y vuelta en cada grupo. Del 5° al 9° en la zona 1 y del 5° al 7° en la zona 2 jugarán play-in de forma cruzada entre grupos (5° zona 1 vs 7° zona 2, 6° zona 1 vs. 6° zona 2, 5° zona 2 vs. 9° zona 1 y 7° zona 1 vs 8° zona 1). Los ganadores de esos cruces jugarán un segundo play in contra los 3° y 4° de cada zona.

De allí saldrán los rivales de los cuatro líderes y escoltas de cada grupo. Los cuatro ganadores clasifican al Play Offs inter

conferencia.