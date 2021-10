Almagro jugará la Liga Provincial de Mayores a partir del 5 de noviembre

Inicialmente se armarán tres zonas entre 17 equipos, por cuestiones geográficas. La ASB reprogramó para el sábado 23 de octubre el clásico Esperancino, en el “Nido de las Águilas”.

Siendo uno de los dos representantes de la Asociación Santafesina, Almagro tomará parte de la nueva versión de la Liga Provincial de Mayores, que tendrá en total 17 participantes.

La Liga Provincial ya tiene su fecha de inicio. La Federación de Básquetbol de Santa Fe determinó que el 4 de noviembre se lleve a cabo el partido inaugural de la competencia, mientras que el día 5 comenzará a jugarse el resto de la jornada de apertura del esperado certamen.

Para esta competencia se mantiene la idea de este 2021 de regionalización, por lo que en la primera fase se agruparon los elencos en dos zonas de seis para la Región Centro Sur y un grupo de cinco elencos para la Región Norte. En los tres grupos se jugará todos contra todos a dos ruedas.

Tras esta primera fase, clasificarán a la segunda etapa los cuatro mejor ubicados de cada zona, pero a su vez se confeccionará una tabla general del 1º al 17º. Los ubicados del 13º al 16º jugarán un reclasificatorio al mejor de 3 partidos (13º vs. 16º y 14º vs. 15º), mientras que el 17º finaliza su participación. Los ganadores del playoff reclasificatorio se suman a los 12 primeros.

En la Segunda Fase, el 1° y 2° disputan la Copa de Verano con un Premio Especial al mejor de 3 partidos con ventaja deportiva para el primero.

Del 3º al 14º juegan playoffs al mejor de 3 de la siguiente manera: 3º vs. 14º, 4º vs. 13º, 5º vs. 12º, 6º vs. 11º, 7º vs. 10º y 8º vs. 9º. Los seis vencedores de estos playoffs se suman al 1º y 2º y conforman el grupo de ocho finalistas que jugaran sucesivamente cuartos de final, Semifinales y final. Siempre al mejor de tres con ventaja de localía para el mejor clasificado de la fase regular.

Todos aquellos equipos que para concurrir a la sede del partido deban viajar más de 250 kilómetros podrán solicitar sin costo un albergue para que puedan descansar previo al partido.

El día viernes 15 de octubre a las 18 se realizará una reunión por Zoom de la Comisión de Torneos de la Federación con los clubes participantes (un delegado por club) para contestar las preguntas de los mismos.

Luego, a las 19, se realizará una reunión informativa con los encargados de prensa de la Federación y de las Asociaciones.

Intervendrán además de Almagro, Gimnasia Santa Fe, Trebolense El Trébol, Americano Carlos Pelegrini, Atlético Sastre, Brown San Vicente, Ben Hur Rafaela, Unión Sunchales, Olimpia y Atenas Venado Tuerto, Firmat FBC y Argentino Firmat, Huracán San Javier, Unión Avellaneda, Racing San Cristóbal, San Lorenzo y Atlético Tostado.

SABADO 23 OCTUBRE EL CLASICO EN EL “NIDO”

La ASB reprogramó la 9na. fecha del Oficial A1, y pautó para el sábado 23 de octubre la realización del postergado clásico Esperancino, entre Almagro y Alma Jrs. Se jugará en el “Nido de las Águilas”, ese sábado 23, a partir de las 20,00.