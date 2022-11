Almagro ganó el cuadrangular semifinal del Prefederal

Almagro se adjudicó el Cuadrangular Semifinal del Prefederal en el Estadio “Pepote Spiés”, al derrotar este sábado a SOMISA San Nicolás, 87-75. Accedió a la Final Four del 3 y 4 de diciembre. Leo Strack anotó 26 puntos.

Ante un muy buen marco de público en el Estadio “Juan Carlos Pepote Spiés”, Almagro festejó con su gente la conquista del Cuadrangular del Prefederal, exhibiendo el equipo de Leandro Spiés las credenciales para ser candidato, accediendo a la Final Four. Los cuatro mejores de la Región 1 se encontrarán el 3 y 4 de diciembre en escenario a definir por licitación, y donde la dirigencia esperancina quiere ser organizador nuevamente.

El certamen en un “Nido de las Aguilas” dio comienzo el viernes en el “Pepote Spiés”, accediendo los esperancinos a la Final venciendo de buena forma a Regatas San Nicolas. Este sábado ante el N° 1 de la Fase regular, SOMISA, un rival al que no conocía, la escuadra local impuso condiciones en su terreno y se quedó de muy buena forma con la victoria, 87-75, provocando el gran festejo. Expuso nuevamente un muy buen trabajo en lo colectivo, siendo solidario, firme en defensa, y con varias vías de gol en ofensiva. Todo ante un muy duro rival, que estuvo en partido, pero que sufrió el quiebre que recibió en el 2° parcial.

Con un marcado equilibrio en el cuarto inicial, el anfitrión sacó una luz para ganar por 27-24. En el 2° cuarto se vio lo mejor de los locales, con una muy buena defensa y efectivo en ofensiva, con distintas variantes, quebrando a su oponente. Ganó 22-13 ese capítulo, cerrando favorablemente el 1er. período, 49-37. En el complemento, la paridad fue manifiesta, los “nicoleños” quisieron revertir el panorama pero el dueño de casa no se lo permitió. El “albinegro” ganó el 3er. parcial, 23-21, pasando al último descanso arriba por 72-58. En el cierre, la visita descontó, llegando a estar a 8 puntos, con efectividad desde el perímetro, pero no fue suficiente. Almagro controló el juego a su favor y no falló. SOMISA ganó el último peldaño 17-15, pero nada varió el desenlace. Triunfo 87-75 de Almagro y gran festejo en el “Pepote Spiés”.

Dirigió la “trilogía” Marcelo Pérez, Néstor Timpanaro y Jonathan Colman.

Almagro 87: Matías Felcaro 8; Leonardo Strack 26; Rodrigo Riquelme 18; Federico Pfeiffer 2; Martín Barlasina 5 (FI); Enzo Durigón 7; Fernando Tocci 8; Facundo Viola 7; Mateo Aizenstein 4; Franco Parola 2; Mateo Spiés 0. DT: Leandro Spiés.

SOMISA San Nicolás 75: Franco Zandomeni 27; Ramiro Cruz 7; Leonardo Lete 16; Marco Bosch 11; Guillermo Saavedra 14 (FI); Juan Manuel Canca 0; Leandro Saavedra 0; Faustino Brovarone 0; Maximiliano Valentini 0. DT: Nicolás Aramburu.

Parciales: 27-24, 22-13 (PT: 49-37), 23-21 (72-58) y 15-17 (FINAL: 87-75).

SANTA PAULA EN EL OTRO CUADRANGULAR

En el otro Cuadrangular Semifinal, Santa Paula de Gálvez organizó y se adjudicó el certamen. Los galvenses vencieron en la Final a Belgrano San Nicolas en tiempo suplementario, 90-81.

Definidos los puestos en cada certamen Semifinal, la Final Four comenzará el 3 de diciembre con los cruces: Almagro – Belgrano San Nicolás y SOMISA – Santa Paula.