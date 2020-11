Almagro gana, golea y disfruta en el Torneo Virtual

Luego de no haber tenido actividad la anterior semana, Almagro volvió a tener participación este jueves en el Torneo Presencial Mixto de la ASB, y nuevamente sumó victorias en las categorías superiores, llegando a las tres cifras, superando el centenar de puntos en los dos partidos, para continuar disfrutando de la particular competencia virtual.

Los equipos de Almagro exhibieron sus buenas condiciones en los tres rubros de cada una de las presentaciones, en este retorno, y se alzaron con las victorias.

En U19, las “águilas” superaron a C.I.Macabi, por 109 a 75. Mejorando su producción, los esperancinos suman su segundo triunfo en otras tantas actuaciones. Y en lo que hace a las estadísticas esos 109 representan la 2da. Marca de la división, detrás de los 115 puntos de Rivadavia Jrs.

Para no ser menos en el “Nido de las Aguilas” en la exposición de Mayores, los “albinegros” también cosecharon su segundo éxito llegando a las tres cifras, tal cual había acontecido en su debut (101 a Santa Rosa). Vencieron por 106-87 a Central Rincón, que exhibió lo suyo desde el ámbito del Promocional.

SPIES: “PLANTELES MUY MOTIVADOS”

Para el entrenador a cargo de las divisiones superiores, Leandro Spiés, los planteles “están muy motivados y siempre muy preparados para ser lo mas competitivos posibles.” Considera que este certamen “no reemplaza al juego en sí, a la competencia tradicional, en equipo. Pero comprendemos que en la actualidad es lo que se puede hacer. Y esto nos mantiene la expectativa, la motivación de todos. Es lo mejor que se puede hacer. Se trabaja en el objetivo de lo que se puede generar entre todos, sumando cada uno en lo suyo, con un fin común. Nos obliga a todos a prepararnos, y en definitiva para disfrutar el momento de la mejor manera. Creo que se va logrando y es una satisfacción para todos”.

“IMPORTANCIA SOCIAL DEL RETORNO DE MENORES”

Con respecto al retorno a las actividades para los Menores de 12 años, algo que concretará el club a partir del próximo lunes 9, Spiés consideró que “es un aspecto no menor que beneficia a todos, ya que es muy importante que los chicos vuelvan a los clubes, a desarrollar la actividad que les gusta, que los apasiona. Y no es un solo un beneficio deportivo, sino que tiene que ver con la salud física, mental, la parte social, la convivencia. Son muchos los factores que influyen para que los clubes sean importantes en el día a día, un lugar valioso en sus vidas, para que se integren, que vuelvan a ser parte, y disfrutarlo. Y esto permite que el club vuelva a tener su importante rol social, que sabemos que tiene, y que influye no sólo en el desarrollo del deportista, sino en la persona en sí. Nos pone muy contento que el club esté completo en sus actividades, abarcando todas las categorías. Pero siempre cuidándose entre todos, cumpliendo con las exigencias de sanidad, como para sobrellevar este momento de la mejor manera posible”.

VIERNES DEBUT DEL FEMENINO

Las chicas de Almagro debutarán este viernes en el Torneo Presencial Mixto, presentándose por primera vez en la categoría U17. El equipo femenino que conduce técnicamente Maximiliano Barisio enfrentará a las 17,30 al equipo masculino de Banco “A”.