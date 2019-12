Almagro fue Subcampeón de la Copa de Oro en U17

En la reanudación, los santafesinos estiraron la brecha, imponiéndose 14-8, para pasar al último descanso de la tarde arriba por 46-32. En gran reacción Almagro se fue acercando hasta ponerse a un punto. Se queda con el último segmento por 21-10, pero no le alcanzó para revertir el desenlace favorable a los de Guadalupe. Vence Banco por 56-52 para desatar el festejo en campo ajeno. Banco se adjudica el Campeonato de manera invicta, mientras que Almagro se ilusionó en el tramo final, pero debió contentarse con el Subcampeonato, que no es poco en una exigente competencia.

