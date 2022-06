Almagro es finalista del «Dos Orillas»

Con un contundente triunfo por 73-55 sobre Paracao Paraná, Almagro consiguió este miércoles, en el “Pepote Spiés”, la clasificación a la Final del “Dos Orillas”. Será contra Ciclista Paraná en un solo juego, en día y escenario neutral a definir. Las chicas de U18 le ganaron el desempate a Santa Rosa en Santa Fe, 56-51, y jugarán la Final con Alma Jrs. La dirigencia del club decidió no jugar la Copa Santa Fe, sino que encarar el Prefederal, en el ámbito de la CABB, en un nivel superior.

Jugando un muy buen básquetbol, Almagro logró el objetivo en el 3er. match desempate de las Semifinales del “Dos Orillas”, consiguiendo el pasaporte a la Final. Con un gran clima de fiesta en el “Juan Carlos Pepote Spiés”, festejó con su gente una gran victoria sobre el duro Paracao de Paraná, venciendo por 73 a 55, de manera contundente. La oportunidad que no se pudo consumar el lunes en la revancha en Entre Ríos, no la desaprovechó en el “Nido”, dejando en claro su superioridad, para ahora enfocarse en Ciclista de Paraná. La Final será en un solo juego, la próxima semana, en día y escenario neutral a definir. Es probable que, de no haber un acuerdo, cada club sugiera una cancha y se haga un sorteo.

Las “águilas” fueron superiores de principio a fin. Tomó especiales recaudos defensivos, con marcaciones muy buenas sobre los mayores desequilibrantes de su rival. Y en ofensiva rayaron a buena altura los cinco titulares, que llegaron a los dos dígitos de puntuación. Strack (21) fue el máximo encestador, pero Viola (15) y Felcaro (15) ratificaron su muy buen presente. Pfeiffer (12) estuvo efectivo y Tocci (10) aportó toda su experiencia para el equipo.

Luego de un cuarto inicial favorable de 21-16, los visitantes reaccionaron y supieron pasar la línea del marcador al local. Pero los eperancinos terminaron imponiendo su trabajo para quedarse con el segundo parcial, 21-17, y de esa manera cerrar la 1ra.etapa por 42-33. Manteniendo la concentración y la tarea a cumplir por cada uno, los anfitriones continuaron dominando para llevarse el 3er. segmento, 17-10 y pasar al último descanso arriba por 59-43. Ya con todo medianamente resuelto, Leandro Spiés en el último tramo permitió el ingreso a todos los juveniles. Ganando el último cuarto 14-12, sin darle tregua a un rival que se vio superado, terminó festejando el triunfo por 73-55, generando otra fiesta en el “Nido”.

Arbitraron: F. Alaniz, M. Piedrabuena y R. Morales.

ALMAGRO 73: Strack 21, Viola 15, Tocci 10, Pfeiffer 12, Felcaro 15 (FI) Parola 0, Aizensztein 0, Minetti 0, M. Spies 0, Trionfetti 0. DT: L. Spies.

PARACAO 55: Zilli 6, Krapp 10, I. Guzmán 6, F. Pividori 13, Montaña Lugo 9 (FI) Santana 0, Mitre 0, Sartori 0, Rey 8, Narcotti 1, T. Guzmán 2. DT: F. Giorello.

Parciales: 21-16, 21-17 (PT: 42-33), 17-10 (59-43) y 14-12 (FINAL: 73-55).

POSTERGARON CLASICO ESPERANCINO POR LIGA U14. Dada la enorme cantidad de partidos que tienen que afrontar en la definición de los Torneos locales, se decidió postergar el clásico esperancino de U14, que iba a cerrar este miércoles el Cuadrangular de Ida de la Liga Provincial. El duelo entre Almagro y Alma Jrs. pasó para el 27 de julio, a las 19,30, marcando el cierre de la Ida de Zona “1”.

LAS U18 GANARON DESEMPATE Y JUGARAN LA FINAL.

Exponiendo una muy buena producción las chicas de U18 de Almagro se quedaron con el 3er. partido desempate de Semifinales de las U18 Femeninas. Este miércoles, en el llamado “Gigante de calle Las Heras, en Santa Fe, superaron a Santa Rosa, 56-51, consiguiendo el pasaporte a la Final. Se medirán con Alma Jrs. en un solo juego, en cancha neutral y día a definir.

Los parciales para las “águilas” fueron: 10-10, 11-10 (PT: 21-20), 14-10 y 21-21. En el muy festejado triunfo del equipo de Helga Spiés anotaron: Valentina Kemmerer 15, Martina Spiés y Cora Minetti 10, Ludmila Perren 7, Agostina Pfeiffer 6, Malena Breques 5, Micaela Peralta 2, Luciana Gazola 1, Milagros y Josefina Pirola 0.

AL PREFEDERAL

La dirigencia del C.A.Almagro decidió no tomar parte en el próxima Copa Santa Fe, como competencia provincial, sino que encara el llamado Torneo Prefederal, en el ámbito de la Confederación Argentina de Básquetbol. Por estas cuestiones políticas que atraviesa la Provincia de Santa Fe, los esperancinos deberán gestionar su incorporación en la CABB para jugar el certamen que daría comienzo el 26 de agosto próximo.

El llamado Prefederal se hace para acceder al Federal, el 3er. nivel de la competencia nacional. Luego de la elite de la Liga Nacional, está la Liga Argentina y luego viene el Federal, que como el mismo nombre lo indica abarca a todas las Asociaciones del interior.

En la Región 1 en la anterior edición tuvo a clubes de las Asociaciones de Rosario, San Nicolás y Pergamino. Las plantillas tienen un cupo de 4 mayores, 2 U23 y 4 U21.

SEGUILLA DE PARTIDOS IMPORTANTES

Todas las categorías masculinas y femeninas de Almagro se preparan para afrontar, en una semana intensa, partidos trascendentes en la recta final de las definiciones de cada uno de los Torneos de la Asociación Santafesina de Básquet.

JUEVES U16. La 1ra. Semifinal de los U16 disputará Almagro este jueves, a las 20,30, frente a Rivadavia Jrs. Y para el sábado ya quedó pautada la revancha, en Santa Fe, a las 12,00

JUEVES FU16. La 3ra. Semifinal desempate tendrán las chicas U16 de Almagro, como local el jueves, a las 18,30, en el “Nido” con Santa Rosa.

VIERNES 1ra.FEMENINA. Para el viernes finalmente quedó acodada la disputa de la 3ra. Semifinal desempate de Mayores Femenina. Almagro se presentará en Santa Fe, ante República del Oeste, a las 21,30.

SABADO U14 DESARROLLO. La 3ra. Semifinal desempate afrontan los U14 “B” por el Torneo en Desarrollo, este sábado, a las 10, en el “Juan Carlos Pepote Spiés”, frente a Colón San Justo.

FINAL UNICA FU14. Las chicas U14 de Almagro se están preparando para jugar la Final única de U14 Femenino. Será con Unió Santo Tomé, determinando como escenario neutral el Estadio “Húngaro Crespi” de GyE.

FINAL UNICA U21. Para este sábado la ASB diagramó también la Final única de U21, donde Almagro que llega invicto en 14 presentaciones en este año, se medirá con Unión Santa Fe, en la cancha neutral de Gimnasia, el sábado.