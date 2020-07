Almagro en la pandemia: “El club está bien, peleándola como todos”, afirmó Giletta

En cuanto a la ayuda del Estado para enfrentar la situación, dijo que “desde la comisión directiva se tiraron algunas líneas pero no ha llegado nada todavía, en Santa Fe comenzaron a repartir subsidios a los clubes del gobierno provincial y por lo que se informó, en las próximas semanas van a llegar al Departamento Las Colonias”. “Por lo pronto, no llegó ninguna ayuda económica”, sentenció.

Consultado por el regreso de las competencias, afirmó que “en la Asociación todavía no tienen una idea clara de la competencia; están tratando de que los más chicos comiencen con las prácticas pero no creo que haya competencias, por lo menos, hasta octubre”. Adelantó que “si se habilita pensaban hacer un campeonato muy chico, con parejas de clubes que se vayan eliminando, para que quede un torneo de un mes, como para que haya alguna competencia; pero no hay nada claro ni hay autorización a nivel nacional de que se pueda competir”.