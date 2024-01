Almagro definió amistosos y conoció formato del Federal

Con rumbo a la disputa de nueva edición del Torneo Federal, Almagro mientras continúa con la realización de una intensa pretemporada, definió una serie de partidos amistosos de preparación y conoció el formato de disputa del certamen en sí.

El primer equipo que comanda Leandro Spiés y que prepara física el Prof. Ignacio Vogt tendrá cinco partidos amistosos de práctica, con miras a su debut en el Federal 2024.

El primer juego será el miércoles 31 de enero, contra el otro referente de la Asociación Santafesina en el tercer nivel del baloncesto nacional, Gimnasia y Esgrima, en Santa Fe.

Entre viernes 2 y sábado 3 de febrero se presentará en u Triangular a jugarse en Rosario. El viernes 2 jugará en Sportmen Unidos y el sábado 3, en Temperley.

Para el miércoles 7 está prevista la revancha con GyE Santa Fe, en el “Juan Carlos Pepote Spiés”

La serie de amistosos tiene también programado un duelo con Sionista, en Paraná, el viernes 16.

FORMATO DEL TORNEO

Almagro que encara su segunda participación consecutiva en el Federal, conoció vía Confederación Argentina de Básquetbol, el formato de disputa. Y a su vez la fecha de apertura que se trasladó una semana más de lo que se anunciara en un primer momento. Comenzará el fin de semana del 23 de febrero.

La CAB anunció que la Liga Federal 2024 tendrá un total de 108 participantes (última incorporación Petrolero Plaza Huincul de Neuquén). Se iniciará el 23 de febrero con un partido inaugural a confirmar. La fase regular terminaría a fines de mayo.

Almagro integrará la Zona A de Conferencia Centro que está conformada por los siete clasificados de la Región Rosario y los siete de la Región CAB 5.

Este será el formato: los 14 clubes que se dividirán en zona A 7 equipos y zona B 7 equipos.

Jugarán ida y vuelta dentro de cada zona (12 partidos)

Así quedarán conformadas las zonas: Grupo A: Sport Club Cañadense, San Martín de Marcos Juárez, Almagro de Esperanza, Olimpia de Venado Tuerto, Unión Sionista Argentina de Rosario, Atalaya de Rosario y Alumni de Casilda.

Grupo B: Sportsmen Unidos, Temperley de Rosario, Náutico Sportivo Avellaneda de Rosario, Sportivo América de Rosario, Santa Paula de Gálvez, Centenario de Venado Tuerto y Atlético Carcarañá.

En cada zona, los equipos 1°, 2° y 3° pasan a los play off contra otra zona

El Primer Play in: lo jugarán los equipos ubicados en la posición 4° a 7° de cada zona, se jugará a un partido del cual será local el mejor ubicado: Partido 1: 4° vs 7°, y Partido 2: 5° vs 6°

Segundo Play in: lo jugarán ganadores del primer play in también a 1 partido en cancha del mejor ubicado: Ganador Partido 1 vs Ganador partido 2

Play off. Los equipos clasificados en las posiciones 1°; 2°; 3° y 4° de cada zona jugarán play off al mejor de 3 juegos con formato 1-2 con ventaja de local para el mejor ubicado.

Los cruces serán los siguientes: 1° zona A vs 4° zona B; 2° zona A vs 3° zona B; 1° zona B vs 4° zona A y 2° zona B vs 3° zona A

Los 4 ganadores se ordenarán según sus posiciones en su fase regular y comenzarán la etapa de play off Interconferencia.

Concluida la fase regular se clasificarán 4 equipos por conferencia, excepto la Conferencia Metropolitana que clasificara 8 equipos y la Conferencia Sur que clasificara 3 equipos.