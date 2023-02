Almagro debuta el viernes en el Federal recibiendo a Paracao Paraná

Almagro club fundador de la Liga Nacional de Básquet, con León Najnudel como gestor en la década del 80, este viernes va a producir su retorno a una competencia de la Confederación Argentina de Básquetbol, al debut en la Liga Federal 2023. Lo hará como local, en su Estadio “Juan Carlos Pepote Spiés”, recibiendo a Paracao Paraná.

El certamen que es el tercer nivel del básquet nacional se puso en marcha la pasada semana en otras zonas, y son en total 102 los equipos que se inscribieron, cubriendo toda la geografía argentina, ordenados por regiones.

El partido del viernes en el “Nido de las Aguilas” dará comienzo a partir de las 22, y abrirá la Zona 1 de la Región Litoral (la otra Zona, la 2, abarca el interior de Entre Ríos). La jornada apertura se completará luego con: sábado, Sionista Paraná Sportmen Unidos Rosario; domingo, Olimpia Paraná – CAOVA rosario y martes, Santa Paula Gálvez – Sionista.

PLANTEL ALMAGRO

Desde un primer momento, tras la muy buena campaña en el Prefederal, donde llegó a la Final, consiguiendo anticipadamente el pasaporte para este Federal 2023, la decisión de la dirigencia esperancina fue encarar la competencia con la misma base, y darle todas las posibilidades a los jóvenes valores de la institución. Sumó sólo dos valores, un U23 y un U21.

Este es el llamado Roster del C.A.Almagro para jugar el Federal 2023. Tiene cinco fichas mayores, pero sólo 4 pueden estar en cancha: Leonardo Strack, Rodrigo Riquelme, Martín Barlasina, Federico Pfeiffer y Facundo Viola. Dos U23: Matías Felcaro y el retornado Valentín Depetris. Los U21 y juveniles son: Enzo Durigón, Franco Parola, Lautaro Lozicki, Mateo Spiés y Ramiro Anderson. A estos se le suman los que vienen de ser protagonistas como U16 Lucas Anderson y Pablo Spiés, agregándose como última incorporación el juvenil entrerriano Iñaki Urigona.

El cuerpo técnico está compuesto por: DT, Leandro Spiés; asistente, Bruno Rista; Jefe de equipo 1, Fernando Tocci; Jefe de equipo 2, Esteban Spiés; Médico, José Carlos Spiés; Preparador Físico 1, Ignacio Vogt; PF 2, Franco Oreggioni; Utilero, Diego Pirola; Prensa y Marketing, Guillermo Lázaro.

PLANTEL DE PARACAO

Los de Paraná también decidieron encarar el certamen con la bse local, pero sumó refuerzos de real valor, esencialmente de Santa Fe, como los conocidos Gonzalo Sabattini (goleador de GyE), Julián Salaberry (Unión Sta.Fe, ex Almagro) y posee un histórico como Román Rodríguez. Sumó también a un base U23, de Peñarol de Rosario del Tala. Dirige técnicamente a Paracao Alejandro Zilli, teniendo como asistente a Juan Gasparini.

En el Roster aparecen: Mayores: Román Rodríguez (alero), Gonzalo Sabattini (escolta), Julián Salaberry (escolta), Franco Pividori (base) y Nicolás Sartori (pivote). Sub 23: Leandro Chorvat (pivote) y Nicolás Bros (base). Sub 21, Juan Krapp (base), Enzo Borgoño y Agustín Camino (aleros). Sub 19, Franco Tomiozo, Juan Fontana, Franco Alvarez y Tomás Guzmán.

CALENDARIO

La Confederación Argentina de Básquet va definiendo el Calendario de juegos para la Liga Federal, y Almagro va conociendo lo que se le aproxima ya concretamente para esta fase de la Zona 1 Litoral.

Tras el debut de este viernes 3 de febrero, en el “Pepote Spiés” a la 22, con Paracao, tendrá que afrontar esta seguidilla de compromisos: miércoles, a las 20, visita a Provincial Rosario; sábado 18, a las 22, local de El Tala de Rosario; jueves 23, a la 22, visita a Santa Paula Gálvez; miércoles 1° de marzo, a las 21, visita a Sionista Paraná; unes 6 de marzo, a las 21, local de CAOVA Rosario; lunes 13 de marzo, otra vez en el “Nido”, ante Olimpia Paraná; y el martes 21, visita a Sportmen Unidos en Rosario. De esa manera completaría la Rueda inicial.

Mas allá de que se altere el orden de las fechas que quizás diagrame el fixture en sí, la CAB va armando la programación de otra manera. Es por ello que las revanchas las comenzarán los esperancinos el sábado 25 de marzo, recibiendo a Sportmen Unidos de Rosario. Luego deberá jugar Almagro: jueves 30, visita a Olimpia; domingo 9 de abril, local de Santa Paula; viernes 14, visita a Paracao en Paraná; martes 25 local de Sionista; domingo 30 de abril visita a CAOVA; jueves 4 de mayo, otra visita a Rosario para jugar El Tala; y cierre se dará el 12 de mayo, en el “Pepote Spiés” con Provincial Rosario.