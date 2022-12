Almagro comienza a conocer formato del Federal 2023

Sin haberse acallado los ecos de la consagración como Campeón del Oficial A1 cerrando un año brillante para la entidad, Almagro comienza a conocer detalles de la estructura que tendrá el próximo desafío, el Federal 2023. El tercer certamen del básquetbol de la CAB dará comienzo a el 28 de enero próximo, con 130 equipos de 22 provincias.

Para la prensa especializada santafesina, Almagro tuvo un año brillando, “copando” las competencias y dejando de lado la supremacía que venía manifestando Gimnasia. El 2022 fue el año de Almagro, y no solo en la categoría superior, sino que demostró reales condiciones en cada una de las divisiones donde jugó no solo en la competencia local de la Asociación, sino todo lo que encaró, ya sea Ligas Provinciales como el Prefederal, como una alternativa de superación.

En el Oficial jugó seis Finales, conquistando cuatro títulos, y siendo Subcampeón en dos divisiones. Y en las cuatro conquistas merecen el título de “Bicampeones”, porque ya habían ganado el “Apertura” en U14 en Desarrollo (chicos del 1er. Año de la división), U21, Femenino U14, y el reciente de mayores, ya que venía con el antecedente de adjudicarse el “Dos Orillas”, en la particular puja con los entrerrianos. En los “Aperturas” fueron finalista también en cuatro categorías, conquistando cinco coronas, a las que se debe agregar la que supieron logar las U18.

Y a nivel provincial Almagro llegó a tres Finales, coronándose como el mejor equipo juvenil, siendo el Campeón de la Liga en U21. En mayores jugó la Final de la Copa Santa Fe, cediendo con GyE Santa Fe. E iniciando el camino del Prefederal, sin conocer la competencia que iniciaba, fue dando todos los pasos, arribando a la Final, que perdió apretadamente con Santa Paula. Lo más saliente fue haber obtenido la clasificación para este nuevo Federal.

En definitiva Almagro jugó este año 15 Finales y se consagró Campeón en 10, o sea las dos terceras partes, o el 66%. Entre 1ra. y U21 jugó desde la finalización de la Copa Santa Fe de Mayores, casi 100 partidos, habiendo perdido apenas algo más del 10%, con una efectividad realmente asombrosa, que avalan la tarea de los planteles que condujo Leandro Spiés, en un proceso admirable que llevó a cabo la institución de la ciudad.

COMUNICACIÓN DE LA CAB SOBRE EL FEDERAL

La Confederación Argentina de Básquetbol, a través de su Departamento de Competencias, brindó mayores detalles de lo que será la próxima edición de La Liga Federal 2023. El comienzo del certamen está previsto para el 28 de enero próximo.

Con 130 equipos de 22 provincias, la Fase Regular tendrá un total de 1100 encuentros. Los equipos estarán divididos en 8 zonas/regiones y estos a su vez se dividirán en dos grupos. La Fase Regular se disputará en 15 semanas clasificando los dos primeros equipos a Play Off, finalizando el 14 de mayo.

Los equipos ubicados del 5° al 8° lugar disputarán la instancia de Play In (5° vs 8° y 6° vs 7°, el 20 de mayo) para luego pasar los dos ganadores a enfrentar a los equipos ubicados en la 3° y 4° posición (27 de mayo).

Los cuatro finalistas de cada subzona jugarán Playoff a tres partidos (31 de mayo, 3 y 4 de junio), obteniendo así a los cuatro ganadores de cada región.

Los cruces entre regiones se darán al mejor de tres partidos comenzando con los 16° de Final. Las finales de La Liga Federal 2023 están previstas para finales de julio.

16° de Final – 16, 20 y 21 de junio; 8° de Final – 26 y 30 de junio, 1° de julio; 4° de Final – 6, 10 y 11 de julio; Semifinal – 16, 20 y 21 de julio; y Final – 25, 29 y 30 de julio.

Formato de Cruces entre Regiones