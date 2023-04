Almagro B perdió ante Gimnasia en Santa Fe

Gimnasia y Esgrima salió victorioso del encuentro 88 a 58 por la 8va fecha del torneo Dos Orillas. Tomas Gómez fue el goleador de GyE con 15 tantos mientras que Lucas Missio fue el que mas anotó para la visita y en el partido con 21 unidades.

Gimnasia arrancó con superioridad física y siendo más efectivo de sus lanzamientos, sin embargo, Almagro buscó jugar desde la zona pintada porque era una de las pocas posibilidades en donde podía producir su juego. Luego de minuto pedido por la visita, el mismo logro ponerse en partido anotando 11 puntos y poder igualar el encuentro. A medida que el cuarto fue llegando a su fin, los esperancinos terminaron “mejor”.

Sorprendentemente este cuarto comenzó con el Mensana al mando ganando por la mínima y así se fue desarrollando aunque el equipo visitante empezó a tener varios errores en la ofensiva haciendo que GyE no perdone sus ataques y castigue para así poder despegarse lentamente, aprovechó que Almagro se enfocó en otras acciones y eso hizo que el local termine 18 puntos arriba y poder irse tranquilo al descanso.

Cuando inicio el segundo tiempo, el cotejo no arrancó con la misma energía que el al principio. El equipo de Dorfman fue ampliando el marcador y la visita no pudo remontar, de a poco GyE fue bajando el ritmo porque entendió que ya era el ganador.

En los últimos 10 y el partido totalmente corrompido la visita empezó a defender en zona para lograr que Gimnasia no lo penetre cosa que no funcionó. Al finalizar el encuentro se vio muy poco básquet ya que Almagro se dedicó a provocar faltas de la mano de Genaro Paoli que no tuvo mucha cabeza para poder seguir en cancha, se focalizó en insultar a los jugadores del elenco contrario y hacer faltas antideportivas antes que hacer un juego limpio.

Sintesis:

Gimnasia 88: Fernandez 11; Escobar 12; T. Gomez 15; F. Gomez 1; Gutiérrez 3; Damelio 9; Copello 14; Maglione 9; Rodriguez 3; Santillan 9; Dietta 2. DT: Daniel Dorfman

Almagro B 58: Pruvost 0; Gorosito 13; Meneghello 2; Caravario 8; Felcaro 0; Paoli 9; Zanotti 5; Missio 21; Tomatti 0; Tkaczyk 0. DT: Roberto Massi

Parciales: 20-16; 28-14; 23-14; 17-14

Árbitros: Martin Tesoro y Santiago Poli

Estadio: Húngaro Crespi

Publicado por Basquetboleando en www.basquetboleando.com