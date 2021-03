Almagro B no pudo con Colón en Santa Fe

Los sabaleros ganaron 87 a 45 en un juego que tuvo las diferencias lógicas del nivel competitivo que impone el equipo de Santa Fe. Entre los esperancinos regreso a la competencia oficial después de 7 años, Marcelo Suarez.

En la jornada apertura del básquetbol asociativo, en el “Roque Otrino”, Colón impuso condiciones frente al equipo “B” de Almagro, marcando diferencias de las categorías de donde provienen. Mas allá de ello, los esperancinos exhibieron un buen juego en el 2do. parcial de la noche, mostrando aspectos como para ilusionarse, y buenos rendimientos individuales de quienes retornaban a la práctica del básquet competitivo luego de alejarse hace ya varias temporadas.

Es el caso principalmente de Marcelo “Pequeco” Suárez que volvió luego de 7 años y disfrutó jugando nuevamente con la casaca de su querido club.

Los “sabaleros” apelando a la gran mayoría del plantel que viene jugando en el “Federal”, para continuar dándole rodaje de juego, expuso lo suyo, para marcar diferencias cuando se lo propuso.

Comenzó ganando el cuarto inicial por 22-10. Luego expuso lo suyo el “B” de Almagro venciendo en el 2do. parcial 21-18, para sellarse el 1er. Tiempo a favor de los “rojiengros” por 40-31. Pero en la reanudación, los santafesinos no tuvieron contemplaciones con su adversario quedándose con el 3er. Peldaño por 22-7 (cierre al cabo del 3er. Curto, 62-48), y también el último parcial, 25-7, abrochando la victoria por 87-45, que no admite discusiones. Se vio la mejor versión del anfitrión frente a un rival que no pudo sostener el trabajo anterior.

COLON SANTA FE: Emilio Solari 4, Tomás Aldaz 7, Lucas Vergara 8, Ramiro San Martín 13, Mauro Escobar 6, Franco Botallo 6, Marcos Lescano 2, Jaime Brodsky 14, Pablo Azuaga 8, Federico Della Giustina 7, Augusto Duarte 0, Federico Arnodo 2. DT: Diego Tuosto.

ALMAGRO “B”: Federico Gasser 0, Luis Caravario 0, Marcelo Suárez 16, Facundo Gasser 2, Matías Missio 6, Nicolás Baravalle 0, Francisco Pruvost 3, Gastón Meolans 4, Maximiliano Pruvost 0, Juan Zanotti 12, Pablo Goddio 0 y Franco Oreggioni 2. DT: Maximiliano Barisio.