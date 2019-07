Alma volvió a las prácticas y conoció el fixture

El plantel de Primera División del Club Alma Juniors retornó a los entrenamientos en el estadio “Dr. Enzo Scocco” tras el receso por la finalización del torneo Dos Orillas en el que llegó hasta el tercer partido de semifinales.

El equipo se prepara para afrontar el torneo Oficial “Dr. Raúl Candioti” organizado por la Asociación Santafesina de Básquet que comienza el 25 de julio y ya tiene confirmado el fixture.

El conjunto esperancino forma parte de la zona A1 que cuenta con 10 participantes. Jugarán todos contra todos a dos ruedas (18 partidos). Los cuatro primeros (1º vs. 4º y 2º vs. 3º) disputarán las semifinales por el título al mejor de tres partidos. Los ubicados entre la 5ª y 8ª posición jugarán dos series repechaje (5º vs. 8º y 6º vs. 7º), también al mejor de tres. Los ganadores mantendrán la categoría y los perdedores disputarán el cuadrangular reclasificatorio. Por su parte, los ubicados en la 9ª y 10ª posición perderán la categoría y militarán en la zona A2 durante la temporada 2020.

Alma Juniors debuta visitando a Gimnasia y Esgrima y en la segunda fecha se presenta de local ante Unión de Santa Fe “A”, mientras que el clásico será en la tercera jornada en cancha de Almagro.

Por la cuarta jornada los esperancinos reciben a Rivadavia Juniors “B”, en la quinta ofician de local ante Colón de San Justo, por la sexta fecha visitan a Regatas de Santa Fe, en la séptima reciben a Rivadavia Juniors “A”, en la octava juegan en las instalaciones de Macabi y en la última lo hacen en casa ante Colón de Santa Fe.