Alma venció como visitante a Tilcara por el Rugby del Litoral

Este sábado se disputó la octava fecha de la segunda división del Torneo Regional del Litoral organizado por las uniones de rugby de Santa Fe y Paraná.

Alma Juniors visitó a Tilcara de Paraná y en primera se quedó con el triunfo por 17 a 15.

En tanto en reserva el local venció 28 a 15 y en prereserva los esperancinos se impusieron por 28 a 7.

Otros resultados de la fecha: CRAR y Logaritmo igualaron en 18; La Salle 16 – Los Caranchos 20 y Jockey de Venado Tuerto 42 – Universitario de Santa Fe 18.

Posiciones: Jockey 35; Los Caranchos 29; Logaritmo 27; CRAR 21; Alma Juniors 15; Tilcara 11; Universitario (SF) y La Salle 9.

En la próxima fecha (2ª de las revanchas) jugarán: Universitario vs. Tilcara; Alma Juniors vs. CRAR; Logaritmo vs. La Salle y Los Caranchos vs. Jockey (VT).

LOS JUVENILES FUERON LOCALES

Por su parte los juveniles de Alma Juniors recibieron a Universitario de Santa Fe por la octava fecha del Torneo Dos Orillas.

En M15 la visita ganó 57 a 5, en M16 venció 36 a 0, en M17 se impuso 55 a 5 y en M19 ganó 43 a 23.

Asimismo este sábado el Polideportivo del Club Atlético Alma Juniors fue sede de un encuentro infantil.

Visitaron el club cerca de 650 chicos de los equipos de Santa Fe Rugby, CRAI, San Carlos, Sunchales y los Cuises de Porteña.

Jugaron partidos amistosos y compartieron una divertida jornada que terminó con el habitual tercer tiempo.