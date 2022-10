Alma venció a CRAR por el Regional Litoral de rugby

Alma Juniors venció al equipo rafaelino por 26 a 24. También jugaron en reserva y prereserva. También juveniles y el plantel femenino disputaron partidos amistosos.

Este sábado los planteles superiores del Club Atlético Alma Juniors jugaron la sexta y penúltima fecha del octogonal “Reclasificación” del Torneo Regional del Litoral organizado por las uniones de rugby de Santa Fe, Rosario y Entre Ríos.

En el Polideportivo, los esperancinos ganaron en primera por 26 a 24. En tanto en reserva la visita venció 36 a 24 y en prereserva Alma Juniors se impuso por 31 a 12.

En cuanto al resto de la fecha, cabe acotar que aún no se definió ningún clasificado para la elite del año venidero. Rowing perdió el invicto ante Universitario, pero ambos se siguen perfilando para ocupar las dos plazas.

Estos fueron los demás resultados: Rowing 14 – Universitario de Rosario 17; Jockey de Venado Tuerto 27 – Los Caranchos 22; Logaritmo 66 – Provincial 0.

Posiciones: Rowing 26; Universitario (R) 25; Jockey 23; Los Caranchos 17; CRAR 14; Alma Juniors 13; Logaritmo 7 y Provincial 0 (descendido).

Próxima fecha (última): Rowing vs. Alma Juniors; Universitario vs. Logaritmo; Provincial vs. Jockey y Los Caranchos vs. CRAR.

Amistosos

Por su parte los juveniles jugaron distintos partidos amistosos en el Polideportivo este sábado.

Los M2 (conjunto de M17 y M18) recibieron a Querandí de Santa Fe, mientras que los M14 y M15 recibieron desde el viernes a una delegación de Córdoba Rugby.

Además el equipo femenino de Alma Juniors jugó un amistoso con chicas de Querandí de Santa Fe.