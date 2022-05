Alma perdió en Venado Tuerto por el Regional de Rugby

Fue por una nueva fecha del Torneo Regional del Litoral donde cayó por 25 a 18 en primera. Además los juveniles recibieron a La Salle Jobson en el Polideportivo.

Este sábado las categorías superiores del Club Atlético Alma Juniors visitaron a Jockey de Venado Tuerto por la séptima fecha de la segunda división del Torneo Regional del Litoral organizado por las uniones de rugby de Santa Fe, Paraná y Rosario.

La primera división cayó 25 a 18 en lo que fue el último partido de la primera rueda. Además por la misma fecha Tilcara 25 – Logaritmo 35; CRAR 20 – La Salle 11 y Los Caranchos 38 – Universitario de Santa Fe 6.

Con estos resultados así quedaron las posiciones: Jockey de Venado Tuerto 30 puntos; Logaritmo y Los Caranchos 25; CRAR 19; Alma Juniors y Tilcara 11; Universitario de Santa Fe 9; La Salle 8.

Próxima fecha (8ª, 28 de mayo): Tilcara vs. Alma Juniors; CRAR vs. Logaritmo; La Salle vs. Los Caranchos y Jockey vs. Universitario.

Los juveniles en acción

Por su parte los juveniles de Alma Juniors recibieron a La Salle Jobson de Santa Fe por la sexta fecha del Torneo Dos Orillas.

En M15 la visita venció 18 a 12, en M16 ganó 38 a 0, en M17 se impuso por 54 a 4 y en M19 venció 22 a 14.