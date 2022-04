Alma Juniors y La Salle repartieron triunfos en Esperanza

En primera las líderes del torneo impusieron condiciones pero en el resto de las divisiones formativas repartieron victorias.

Este sábado los equipos femeninos del Club Atlético Alma Juniors recibieron a La Salle Jobson de Santa Fe en el sintético del Polideportivo por una nueva fecha de la zona Campeonato “A” del Torneo Dos Orillas organizado por la Asociación Santafesina de Hockey.

En sub 12 la visita ganó 2 a 1, en sub 14 las esperancinas ganaron 5 a 0 y en sub 16 vencieron 6 a 0.

En sub 19 Las Lobas se impusieron 6 a 2, en reserva La Salle ganó 2 a 0 y en primera las santafesinas vencieron 3 a 1.

Las “lobas” arrancaron en ventaja mediante Camila Riedel. Pero el “colegial” no se desesperó y sacó el partido adelante con oficio. Rocío Carlen aportó dos conquistas mientras que Mora Bramante aumentó la diferencia. Franco Vargas y Matías Ledesma controlaron el encuentro.

Cumplida parcialmente la jornada La Salle es el líder con 12 puntos, le siguen El Quilla y Banco Provincial con 10, CRAI tiene 9, Estudiantes y Santa Fe Rugby tienen 7 puntos, Parana Rowing y Universitario tienen 3, Talleres y Alma Juniors 1 y cierran sin unidades Estudiantes Blanco, Paracao y Colón de Santa Fe.

Fuente Prensa Alma, ASH y fotos EDXD.-