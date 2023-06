Alma Juniors venció a Los Caranchos y sigue a paso firme en el Torneo Regional de Rugby

Este sábado los planteles superiores del Club Atlético Alma Juniors recibieron a Los Caranchos de Rosario por una nueva fecha del Torneo Regional Del Litoral de rugby.

En primera los esperancinos ganaron 26 a 10. Además en reserva vencieron 22 a 10 y en pre reserva la visita se impuso 25 a 17.

Estos fueron los resultados de la jornada en primera división: Logaritmo 23 – CRAR 30; Alma Juniors 26 – Los Caranchos 10; Provincial 22 – Jockey VT 53 y La Salle 31 – Universitario SF 26. Libre: Tilcara.

Posiciones: CRAR 50 puntos; Jockey VT 48; Los Caranchos 44; Alma Juniors 39; La Salle 31; Tilcara 28; Logaritmo 13; Provincial 6; Universitario 4.

Próxima fecha (14ª): Tilcara vs. La Salle; CRAR vs. Alma Juniors; Jockey de Venado Tuerto vs. Logaritmo y Universitario vs. Provincial. Libre: Los Caranchos.

Juveniles

Asimismo los juveniles de Alma Juniors recibieron a sus pares de Estudiantes de Paraná por una nueva fecha del Torneo Dos Orillas.

En M15 la visita venció 22 a 15, en M16 se impuso 55 a 5, en M17 ganó 64 a 19 y en M19 45 a 5.

Infantiles

En tanto las categorías de Escuelita a M13 participaron de un encuentro infantil en San Carlos.

Además del anfitrión y el elenco esperancino, participaron Cha Roga, Universitario, Sunchales, San Vicente y Coronda.