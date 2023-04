Alma Juniors venció a CRAR por el Regional Litoral de Rugby

Alma Juniors venció al Círculo Rafaelino de Rugby que venía invicto en el Torneo Regional del Litoral de rugby de Segunda División.

Fue en la cancha «Carlos Gonella» del Polideportivo de Alma Juniors de Esperanza donde se disputó el enfrentamiento en tres categorías por la quinta fecha del certamen.

En primera división Alma Juniors venció a CRAR por 30 a 22.

En reserva ganó CRAR por 64 a 24 y en prereseva fue triunfo de Alma Juniors por 17 a 14.

OTROS RESULTADOS

La Salle 23 – Tilcara 17

Logaritmo 21 – Jockey VT 42

Provincial 27 – Universitario SF 18.

Libre: Los Caranchos.

POSICIONES

Jockey 24 puntos, Caranchos 19, CRAR 15, Alma Juniors 14, La Salle 10, Tilcara 6, Provincial 4, Logaritmo y Universitario 0.

PROXIMA FECHA (6ta)

A jugarse el 15 de abril: Tilcara vs Provincial, Universitario vs Logaritmo, Jockey vs Alma Juniors y CRAR vs Los Caranchos. Libre: La Salle.

Los Juveniles de Alma Juniors recibieron a Santa Fe Rugby

Este sábado los Juveniles de Alma Juniors recibieron en el Polideportivo a sus pares de Santa Fe Rugby Club por una nueva fecha del Torneo Dos Orillas organizado por las uniones de rugby de Santa Fe y Entre Ríos.

En M15 la visita ganó 28 a 7, en M16 se impuso 106 a 0, en M17 venció 38 a 5 y en M19 ganó 108 a 0.