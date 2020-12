Alma Juniors recibió a El Quilla en el Polideportivo

Se jugaron este sábado por la tarde una nueva serie de partidos amistosos de hockey en el Polideportivo de Alma Juniors.

La necesidad de retomar las prácticas y volver al ruedo de la competencia deportiva para varios equipos del hockey regional permite que se planifiquen estas tiras de competencia para toda la tarde.

Así Alma Juniors recibió al poderoso equipo santafesino de El Quilla con quien se enfrentó en todas las categorías de la competencia.

En primera división terminaron igualando en dos tantos, en Sub 19 ganaron las santafesinas por 2 a 0, en Sub 16 también ganaron las visitantes por 5 a 2, en Sub 14 igualaron en tres goles y en Sub 12 el triunfo fue para El Quillá por 2 a 0.

Lo importante para estos momentos sin dudas que es el regreso a las prácticas y al ritmo de competencia para que se valore el esfuerzo individual realizado en tantos meses del año y ahora en el ensamble deportivo de equipo.