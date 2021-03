Alma Juniors recibe a Universitario en el debut por el Torneo Oficial de Hockey

El equipo esperancino integra la Zona Campeonato con otros seis equipos. Además Argentino de San Carlos y Atlético Franck juegan la Zona Estímulo de la competencia de la Asociación Santafesina de Hockey.

Después de tanto tiempo, finalmente llegará el momento del regreso a la competencia por los puntos. Este sábado, se pone en marcha el torneo Oficial “Copa Diario El Litoral” femenino. El formato del certamen será a dos ruedas, con playoffs entre los mejores cuatro de cada sector. Las semifinales tendrán lugar en la cancha nueva de la ASH y El Quillá con ventaja deportiva. Las finales se disputarán en la superficie de agua de la ASH.

Dieciséis equipos pondrán en movimiento la rueda de sueños que cada uno tiene para el presente campeonato. Por la Zona Campeonato, intervendrán Banco (defensor del título), El Quillá Azul, Santa Fe RC, CRAI, La Salle, Universitario y Alma Juniors de Esperanza. Por esta temporada, CRAR no formará parte ante la imposibilidad de afrontar los gastos económicos que implicaban los viajes a Santa Fe y Paraná, con una problemática que los colectivos no están habilitados en su máxima capacidad y por ende aumentaban los costos. Está también la problemática sanitaria, que generaría muchos inconvenientes si se produce en un viaje. Y con padres que no estaban de acuerdo que sus hijas viajen con esta frecuencia a Santa Fe.

En la Zona Estímulo habrá nueve formaciones. Colón de San Justo, El Quillá Amarillo, Argentino de San Carlos, Atlético Franck, Colón, CRAI Blanco (desde Séptima división a Sub-19), Unión (Primera División), Santa Fe RC Azul (Sub-12 a Sub-16), y Universidad Nacional del Litoral (Primera y Reserva) serán los integrantes de este sector. El plantel superior “tatengue” acompañará a CRAI Blanco en cada presentación. Mientras que las “universitarias” harán lo propio con la línea formativa azul del “santa”.

El equipo que ocupe la última plaza de la Zona Campeonato perderá la categoría. Habrá en juego un ascenso para el campeón de la Zona Estímulo, siempre y cuando disponga de línea completa. Además, el certamen será utilizado para las clasificaciones a los torneos Nacionales y Regionales de clubes de 2022. Esto ocurrirá siempre y cuando el mismo se pueda jugar de manera normal.

Desde Séptima división a Primera, cada partido se disputará bajo la modalidad de cuatro cuartos de 15 minutos cada uno. En Sub-12 serán dos tiempos de 20 minutos. La modificación en la formas de juego de Sub-14 y Sub-16 obedecen a los lineamientos de la Confederación Argentina de Hockey.

PROGRAMACIÓN – PRIMERA FECHA – SÁBADO 06 DE MARZO

ZONA CAMPEONATO – Horarios Habituales

Sub-14:9hs Sub-16:10.15hs Sub-12:11.30hs Infantiles:12.30hs Sub-19: 13.30hs Reserva: 15hs Primera: 16.30hs

El Quillá Azul vs La Salle – Sede: CNEQ

CRAI Azul vs SFRC – Sede: CRAI

Alma Jrs vs Universitario – Sede: CAAJ

Libre: Banco

ZONA ESTÍMULO

Santa Fe Azul/UNL vs CRAI Blanco/Unión – Sede: SFRC

Sub-14: 10.15hs Sub-16:11.15hs Primera: 14hs

Colón de San Justo vs Argentino de San Carlos – Sede: CCSJ

Sub-16:11hs Infantiles: 12.30hs Sub-19: 13.30hs Reserva: 15hs Primera: 16.30hs

Atlético Franck vs El Quillá Amarillo – Sede: ASH

Sub-14: 10hs Sub-16: 11.30hs Sub-12:12.30hs Infantiles: 13.30hs Reserva: 15hs Primera: 16.30hs

Libre: Colón

Fuente Asociación Santafesina de Hockey