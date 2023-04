Alma Juniors no pudo en su visita a Jockey de Venado Tuerto

Este sábado se disputó la sexta fecha del Torneo Regional del Litoral organizado por las uniones de rugby de Santa Fe, Rosario y Entre Ríos y los planteles superiores del Club Atlético Alma Juniors visitaron a Jockey de Venado Tuerto.

La Primera División cayó 21 a 11, Reserva cedió 24 a 22 y Prereserva cayó 25 a 17.

En la jornada del Torneo Regional Litoral CRAR venció a Caranchos de Rosario 34 a 17; Tilcara a Provincial 27 a 24 y Logaritmo como visitante derrotó 26 a 17 a Universitario SR.

Con estos resultados las posiciones quedaron de la siguiente manera: Jockey 28; CRAR 20 (un partido menos); Los Caranchos 19; Alma Juniors 14 (un partido menos); Tilcara y La Salle (un partido menos) 10; Provincial 6; Logaritmo 5 (un partido menos) y Universitario SF 0.

Próxima fecha: Logaritmo vs. Tilcara; Los Caranchos vs. Jockey; Alma Juniors vs. Universitario y Provincial vs. La Salle. Libre: CRAR.

Juveniles

Por su parte los Juveniles jugaron la tercera fecha del Torneo Dos Orillas.

En M16 Alma Juniors cayó 37 a 32 en su visita a SFRC Azul de Sauce Viejo.

El resto de las categorías visitó a Querandí de Santa Fe. M17 y M19 ganaron 46 a 0 y 32 a 14 respectivamente. En tanto en M14 el local se impuso por 30 a 22.