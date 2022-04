Alma Juniors no pudo con Logaritmo en el Regional Litoral de Rugby

Se jugó este sábado la tercera fecha del Torneo Regional que reúne al mejor rugby del litoral y el equipo esperancino fue local en el Polideportivo.

En primera división el triunfo le correspondió a Logaritmo por 45 a 9 dejando a los esperancinos con 5 unidades en la tabla posicional.

Aquí los resultados de la jornada en el segundo nivel del torneo:

Los Caranchos 34 – Tilcara 17

Jockey VT 33 – La Salle 21

Universitario (SF) 31 – CRAR 20

Alma Juniors 9 – Algoritmo 45

Las posiciones quedaron de la siguiente manera: Jockey (VT) y Logaritmo 14 puntos; Los Caranchos 11; Universitario (SF) 6; Alma Juniors 5; CRAR y Tilcara 4; La Salle 0.

El 23 de abril la cuarta fecha tendrá estos partidos: Tilcara vs. Jockey; La Salle vs. Alma Juniors; Logaritmo vs. Universitario (SF) y CRAR vs. Los Caranchos.