Alma Juniors no pudo con el líder CRAR por el Torneo Regional Litoral

Este sábado el plantel superior del Club Atlético Alma Juniors visitó a CRAR de Rafaela por una nueva fecha del Torneo Regional del Litoral de rugby.

En Primera División el anfitrión se quedó con el triunfo por 23 a 18. Aunque esta vez no pudo lograr el bonus ofensivo, el equipo rafaelino sigue manteniendo la punta del certamen, ahora con un punto de ventaja sobre Jockey de Venado Tuerto.

El equipo de CRAR también se impuso en pre-reserva, por 28 a 14, y en reserva, el triunfo local fue por 38 a 31.

RESULTADOS Y POSICIONES

La jornada 14 tuvo además estos marcadores: Tilcara 31 – La Salle 10; Universitario de Santa Fe 5 – Provincial 20 y Jockey de Venado Tuerto 57 – Logaritmo 17. Libre: Los Caranchos.

Posiciones: CRAR 54; Jockey VT 53; Los Caranchos 44; Alma Juniors 40; Tilcara 33; La Salle 31; Logaritmo 13; Provincial 9; Universitario SF 4.

Próxima fecha (15ª, 24/6): Provincial vs. Tilcara; Logaritmo vs. Universitario SF; Alma Juniors vs. Jockey VT y Los Caranchos vs. CRAR. Libre: La Salle.

JUVENILES

En tanto los juveniles de Alma Juniors visitaron a CRAI por una nueva fecha del Torneo Dos Orilllas.

En M15 el local ganó 50 a 5, en M16 se impuso 104 a 0, en M17 venció 56 a 17 y en M19 ganó 99 a 0.