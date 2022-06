Alma Juniors no pudo ante CRAR de Rafaela por el Regional de rugby

Este sábado se disputó la novena fecha de la segunda división del Torneo Regional del Litoral organizado por las uniones de rugby de Santa Fe y Paraná.

Alma Juniors enfrentó a CRAR de Rafaela en cancha de La Salle de Santa Fe y en primera cayó 25 a 8. El partido se jugó en Cabaña Leiva donde Alma Juniors hizo de local.

En tanto en reserva los rafaelinos vencieron 29 a 21 y en prereserva ganaron por 34 a 26.

Este resultado le permite al equipo rafaelino afianzarse en el cuarto puesto con 10 puntos de ventaja sobre el quinto, que es justamente el elenco esperancino, de cara a la clasificación por el ascenso.

Los demás resultados de la novena fecha fueron: Universitario de Santa Fe 24 – Tilcara de Paraná 38; Logaritmo de Rosario 24 – La Salle 19 y Los Caranchos de Rosario 42 – Jockey de Venado Tuerto 11.

Posiciones: Jockey 35; Los Caranchos 34; Logaritmo 31; CRAR 25; Alma Juniors 15; Universitario 14; Tilcara 11; La Salle 10.

Próxima fecha (10ª, sábado 11): Tilcara vs. Los Caranchos; La Salle vs. Jockey; CRAR vs. Universitario (SF) y Logaritmo vs. Alma Juniors.

Imágenes archivo EDXD.-