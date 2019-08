Alma Juniors ganó y Almagro perdió por la séptima del Torneo Oficial

Parecía cosa juzgada, pero Macabi no se rindió y empezó a ponerse en partido otra vez. González (5), Saidler (4) y Sueldo (7) fortalecieron la reacción. Acortaron cifras frente a un equipo que anotó al comienzo del segmento pero que de a poco se le fue achicando el aro insólitamente. Los santafesinos le cerraron los caminos y los esperancinos fallaron insólitamente, como antes no había acontecido. Igualaron el tanteador en 66 restando 1m40s. Paoli cortó la sequía con dos simples. Pero Arese clavó una bomba de “3”. Fallo la ofensiva local y Marianoff anotó los libres restando 9 segundos. Viola tuvo un intento fallido de triple. La falta sobre Sueldo le permitió anotar un simple mas, sellando el triunfo muy festejado por Macabi, 72-68, a puro corazón y entrega. Había ganado el cuarto hasta insólitamente 29-11. Almagro masculló la bronca de no saber en su casa abrochar un juego que ganaba siempre.

